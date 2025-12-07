ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «γλέντι» της Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική του Μαγειρία μέσω Instagram – «Εξετάζοντας το περήφανο μέλος της ΝΔ, που έχει αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας» (Video)

Το instagram βρήκε νέα αφορμή να «γλεντήσει» τον νεοδημοκράτη Μαγειρία, στην εξεταστική του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανάρτησε δύο βίντεο τα οποία δείχνουν σε δύο μέρη όταν «στριμώχτηκε» κατά την διάρκεια της.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας γράφει και στα δύο βίντεο: «Εξετάζοντας τον Χρήστο Μαγειρία, περήφανο μέλος της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας…»

Όπως είναι σύνηθες οι χρήστες του Instagram «έπιασαν δουλειά» κάτω στα σχόλια με φράσεις όπως «Μου θυμίζει και τον Φατσέα σε νέα βερσιον» και «Ο Μαγειρίας δεν τα μαγειρεψε και τόσο καλά…το σιχαμερό θρασήμι» να είναι ανάμεσα στις πιο ψύχραιμες αντιδράσεις.

