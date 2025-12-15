search
15.12.2025 20:08

Τι πιστεύουν οι πολίτες για το comeback του Τσίπρα μετά και την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO για την επανεκκίνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση 7 στους 10 θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρουσιάζει κάποια νέα πρόταση. Συγκεκριμένα, το 68% των ερωτηθέντων λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «επαναλαμβάνει τα ίδια», το 15% δηλώνει ότι παρουσίασε «καινούργια ερώτηση», ενώ το 17% «δεν ξέρει, δεν απαντά». 

Στο 15% περιλαμβάνονται όλοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο λιγότεροι από τους ψηφοφόρους της Νέας Αριστεράς, ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΜέΡΑ 25, αρκετοί ψηφοφόροι του ΚΚΕ και λίγοι από το ΠΑΣΟΚ. 

Την ίδια ώρα η δεξαμενή των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 20% …

