Τσίπρας στην Πάτρα σε… παράλληλη σύνδεση με την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή

Την ώρα (πάνω κάτω) που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλάει στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, στη Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επιστρέψει, στη παρουσίαση του βιβλίου του, με ολομέτωπη επίθεση στον πρωθυπουργό.

Θα έλεγε κανείς ότι κατά… διαβολική σύμπτωση και οι δύο έχουν προγραμματίσει τις τοποθετήσεις τους γύρω στις 19:00, ωστόσο είναι προφανές πως ο Αλ. Τσίπρας γνώριζε καλά ότι σήμερα θα γίνει η ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό.

Επομένως μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται η ώρα πραγματοποίησης της παρουσίασης του βιβλίου του, που θα μετατραπεί κατά έναν τρόπο σε ένα άτυπο debate μεταξύ των δύο τελευταίων πρωθυπουργών.

Πριν τον Μητσοτάκη φυσικά στη Βουλή, θα τοποθετηθεί και ο… εξώστης από την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Θέατρο Παλλάς.

