Πιερρακάκης για προεδρία Eurogroup: «Πρωτίστως μία νίκη της πατρίδας» – Η ομιλία στη Βουλή μετά την εκλογή, τα συγχαρητήρια και τα καρφιά σε Φάμελλο

Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και φωνάζοντας «μπράβο», «συγχαρητήρια», «άξιος» υποδέχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ τον Κυριάκο Πιερρακάκη στην αίθουσα της Ολομέλειας όπου συζητείται από το μεσημέρι ο προϋπολογισμός του 2026.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και νέος πρόεδρος του Eurogroup ανεβαίνοντας στο βήμα ανέφερε πως αυτό που συνέβη χθες δεν ήταν μόνον από ένα κόμμα και μια παράταξη. «Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που ανήκει όχι σε ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση, αλλά στην Ελλάδα, στους πολίτες που άντεξαν, πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά», ανέφερε και μίλησε για μια νίκη πρωτίστως της Ελλάδας που γνώρισε δυσκολίες και κρίσεις, ενώ –όπως είπε- είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση ακόμη και η παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη εν μέσω πειραμάτων.

«Επιτρέψτε μια προσωπική αναφορά, επειδή χθες οι στιγμές ήταν φορτισμένες. Στο πλάι μου είχα εικόνες ανθρώπων που γονάτισαν στην κρίση, Ελλήνων που χρειάστηκε να φύγουν από την Ελλάδα, του πρωθυπουργού που έκανε τη διαφορά, των προκατόχων μου, του οικονομικού επιτελείου. Αυτό που συνέβη χθες δεν μόνο από ένα κόμμα και μια παράταξη», επεσήμανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης έφθασε κατευθείαν από το αεροδρόμιο στη βουλή. Στην είσοδο βρέθηκαν βουλευτές για να τον συγχαρούν.

Kατά την είσοδό του έγινε δέκτης των θερμών συγχαρητηρίων από την πλευρά των παρισταμένων, βουλευτών, υπαλλήλων της Βουλής και δημοσιογράφων.

«Τι κάνετε είστε καλά; Σαν πολλοί δεν μαζευτήκατε;» αστειεύτηκε ο κ. Πιερρακάκης.

Συγχαρητήρια στον νεοκλεγέντα πρόεδρο του Eurogroup έδωσε ο Σωκράτης Φάμελλος καλώντας τον να συνδυαστεί με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της χώρας, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει η ΝΔ –όπως είπε- δεν εξυπηρετεί το κοινωνικό κράτος.

Με «καρφιά» ήταν η απάντηση του κ.Πιερρακάκη καταλογίζοντας του τοξικότητα που δεν αντανακλά το κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη, ενώ σχολίασε πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε –μεταξύ άλλων- τη γερμανική πολιτική όταν ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών είναι σοσιαλδημοκράτης, ομάδα στην οποία συμμετείχε ως παρατηρητής ο Αλέξης Τσίπρας.

«Τοξικότητα είναι να μην μπορείς να ζήσεις και να μην σου φτάνει ο μισθός», απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Διαβάστε επίσης:

Συρεγγέλα για Κωνσταντοπούλου: Έρχεται στην Εξεταστική για να κάνει σόου – Ό,τι έγινε χθες γίνεται σε κάθε συνεδρίαση

Επίθεση Μαρινάκη σε Ανδρουλάκη: Πήγε να παίξει το παιχνίδι της κουμπαριάς και έπεσε στην παγίδα

Πολάκης για Πιερρακάκη: «Θα είναι πειθήνιο όργανο της ευρωπαϊκής ελίτ, πρέπει να αποτύχει»