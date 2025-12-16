search
16.12.2025 20:27

Όταν η Ζωή παρενέβη στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: «Αυτός που στρίβει λαρύγγια τι είναι;»

Με μια φράση σχετική με τη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ παρενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Σε ένα σημείο της ομιλίας του πρωθυπουργού , όπου γινόταν αναφορά στη βία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Αυτός που στρίβει λαρύγγια τι είναι; Μιας και λέμε για βία…».

Η αναφορά της κ. Κωνσταντοπούλου αφορούσε σε όσα φέρεται να της είπε ο Γιώργος Ξυλούρης,  που είχε απειλήσει «να της στρίψει το λαρύγγι» .

Αυτός που… ανέλαβε να απαντήσει στην κ. Κωσταντοπούλου ήταν, όχι ο πρωθυπουργός, αλλά ο Νικήτας Κακλαμάνης λέγοντας: «Ηρεμήστε, είναι σίγουρο ότι ενοχλείστε με αυτά που ακούτε, μην το δείχνετε τόσο πολύ όμως», είπε ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επαναλάμβανε «Αυτός που στρίβει λαρύγγια τι είναι;».

