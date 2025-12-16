O Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη» στην Πάτρα – Live

Στην Πάτρα παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση που πραγματοποιείται στον Πολυχώρο Royal, εκκινώντας μια σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων-παρουσιάσεων του βιβλίου του σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Στην ομιλία του αναμένεται να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τα σκάνδαλα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την ίδια ώρα στη Βουλή θα τοποθετούνται οι πολιτικοί αρχηγοί για τον προϋπολογισμό του 2026.

Ποιοι θα μιλήσουν για την «Ιθάκη»

Για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα συζητήσουν ο επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Αϊβαλής, η Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Θεώνη Κουφονικολάκου, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παππάς, ο συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας, Γιώργος Σιακαντάρης και ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης.

