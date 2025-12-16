Προϋπολογισμός: LIVE η ομιλία Πιερρακάκη στη Βουλή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με την ονομαστική ψηφοφορία, και τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ στη Βουλή η πενθήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.
Αυτήν την ώρα στο βήμα είναι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
Φάμελλος: Κοινωνικά άδικος ο προϋπολογισμός με λιτότητα τύπου Σόιμπλε – Δεν υπάρχουν περιθώρια για μοναχικές πορείες στον προοδευτικό χώρο
Φάμελλος: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης – Η κυβέρνηση κλείνει την «κάνουλα» στους Δήμους
Ψήφισμα διαβίβασε η ΚΕΔΕ στον ΠτΒ και τα κόμματα
