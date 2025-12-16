search
16.12.2025 18:39

Προϋπολογισμός: LIVE η ομιλία Πιερρακάκη στη Βουλή

16.12.2025 18:39
pierrakakis

Με την ονομαστική ψηφοφορία, και τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ στη Βουλή η πενθήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Αυτήν την ώρα στο βήμα είναι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

