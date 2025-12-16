Προϋπολογισμός: LIVE η ομιλία Πιερρακάκη στη Βουλή

Με την ονομαστική ψηφοφορία, και τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ στη Βουλή η πενθήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Αυτήν την ώρα στο βήμα είναι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: Κοινωνικά άδικος ο προϋπολογισμός με λιτότητα τύπου Σόιμπλε – Δεν υπάρχουν περιθώρια για μοναχικές πορείες στον προοδευτικό χώρο

Φάμελλος: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης – Η κυβέρνηση κλείνει την «κάνουλα» στους Δήμους

Ψήφισμα διαβίβασε η ΚΕΔΕ στον ΠτΒ και τα κόμματα