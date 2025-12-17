Το… διακριτικό καρφί Μητσοτάκη στην Κωνσταντοπούλου

Με ένα προσεκτικά διατυπωμένο «καρφί» προς το τέλος της ομιλίας του, απάντησε ο πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σχολίαζε μεγαλοφώνως καθ’ όλη τη διάρκεια της τοποθέτησής του – υποχρεώνοντας, μάλιστα, τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να της κάνει παρατήρηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν «τσίμπησε», ωστόσο, απευθυνόμενος στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και μιλώντας για το μετρό της Θεσσαλονίκης, είπε «ελάτε, κ. Κωνσταντοπούλου, να πάμε μαζί βόλτα να δείτε πώς θα φτάσει μέχρι την Καλαμαριά, για να μην γκρινιάζετε συνέχεια, αγαπάτε και τη Θεσσαλονίκη».

Όχι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν σταμάτησε να σχολιάζει…

