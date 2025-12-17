Βραδιά δείπνων μετά τον προϋπολογισμό

Μπορεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης να γιόρτασε την ψήφιση του προϋπολογισμού στον «Καραβίτη», ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος πολιτικός που μετά την πενθήμερη συζήτηση στη Βουλή αποφάσισε να δειπνήσει μετά συναδέλφων του.

Για παράδειγμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνέφαγε με βουλευτές του κόμματός του στην «Τράτα» στην Καισαριανή, ενώ ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετέβη στο Musique στο (πιο hip, να τα λέμε αυτά…) Παγκράτι. Μαζί του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Στέλιος Κουτνατζής, και η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Εν κατακλείδι, ο προϋπολογισμός προκαλεί… λιγούρες στους πολιτικούς…

