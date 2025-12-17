search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 14:52
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

17.12.2025 12:51

Πανηγυρισμοί Αυτιά για την απόφαση της Κομισιόν για τα αυτοκίνητα

17.12.2025 12:51
tzitzikostas_aftias

Δεν έκρυβε την ικανοποίησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς για την απόφαση της Κομισιόν να παρατείνει το χρόνο μέχρι την πλήρη αντικατάσταση των μηχανών εσωτερικής καύσης στα αυτοκίνητα με ηλεκτροκινητήρες.

Ο ευρωβουλευτής έδωσε συγχαρητήρια στον Επίτροπο Μεταφορών, Απόστολο Τζιτζικώστα, για τον οποίο είπε ότι «πέτυχε άρση υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης», εξηγώντας ότι «διασώθηκε ο παραδοσιακός κινητήρας εσωτερικής καύσης στα Ι.Χ.» και προσθέτοντας ότι «κάθε αυτοκινητοβιομηχανιία μπορεί να παράξει κάθε τύπο κινητήρα».

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό σχέδιο για απαγόρευση πωλήσεων, από το 2035, οχημάτων με κάθε είδους κινητήρα εσωτερικής καύσης -δηλαδή να πωλούνται μόνο ηλεκτρικά – αλλά και από το 2026 όλα τα νέα οχήματα των εταιρικών στόλων (και μισθώσεις) να είναι μόνο ηλεκτρικά, βρήκε πολλές αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

