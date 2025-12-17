Όταν και η Έλενα Ακρίτα εμφανίζεται να επιβάλλει γραμμή στον ΣΥΡΙΖΑ…

Όλα τα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που του λείπει είναι να εμφανίζεται ότι σέρνεται πίσω από τις απόψεις της Έλενας Ακρίτα. Η οποία δεν έχασε την ευκαιρία και άρχισε τους πανηγυρισμούς που το κόμμα της, την “‘άκουσε” όπως περίπου εννοεί και τελικά φέτος καταψήφισε τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook η βουλεύτρια Επικρατείας:

«Τον Οκτώβριο διαφοροποιήθηκα από τον ΣΥΡΙΖΑ και καταψήφισα την αγορά τέταρτης φρεγάτας Belharra, με το σκεπτικό δεν είναι δυνατόν να δίνουμε εκατομμύρια για φρεγάτες, όταν στις 10 του μήνα τελειώνουν μισθοί και συντάξεις. Χτες, σε αντίθεση με πέρσι, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τις αμυντικές δαπάνες. Δικαίωση».

Σημειώνεται ότι η κυρία Ακρίτα είναι από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν λογαριάζονται για το κόμμα Τσίπρα.

