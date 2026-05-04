Εξώσεις με fast track διαδικασίες: Τι αλλάζει στις μισθώσεις και πώς επηρεάζονται ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά ακινήτων μετά την ενεργοποίηση του νόμου 5221/2025, ο οποίος εισάγει ταχύτερες διαδικασίες για την απόδοση μισθίου, δηλαδή την αποχώρηση ενοικιαστή από ένα ακίνητο μετά τη λήξη της μίσθωσης. Η αλλαγή αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο οι εξώσεις γίνονται πλέον πιο εύκολες και τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τα δύο μέρη.

Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι ότι δίνεται η δυνατότητα έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και σε περιπτώσεις λήξης της μίσθωσης, όχι μόνο όταν υπάρχουν οφειλές ενοικίων. Μέχρι σήμερα, σε τέτοιες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες έπρεπε να προσφύγουν στα δικαστήρια με αγωγή, μια διαδικασία που μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω αναβολών, εκδίκασης και ένδικων μέσων.

Με το νέο πλαίσιο, η διαδικασία παραμένει δικαστική, αλλά γίνεται πιο σύντομη και τυποποιημένη. Περιλαμβάνει εξώδικη ειδοποίηση προς τον ενοικιαστή, κατάθεση φακέλου και έκδοση διαταγής από πιστοποιημένο δικηγόρο, χωρίς να απαιτείται πλήρης ακροαματική διαδικασία. Αυτό περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια καθυστέρησης και επιταχύνει την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατη. Αν και η διαδικασία απλοποιείται, δεν πρόκειται για άμεση απομάκρυνση του ενοικιαστή. Αντίθετα, προβλέπονται συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που λειτουργούν ως «δίχτυ ασφαλείας». Στην περίπτωση λήξης της μίσθωσης, ο ενοικιαστής διαθέτει τουλάχιστον έξι μήνες συνολικά για να αποχωρήσει από το ακίνητο: τρεις μήνες από την εξώδικη ειδοποίηση και επιπλέον δύο μήνες μετά την έκδοση της διαταγής, χωρίς να υπολογίζονται ενδεχόμενες καθυστερήσεις λόγω αργιών ή άλλων παραγόντων.

Επιπλέον, οι ενοικιαστές διατηρούν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν τη διαδικασία μέσω ανακοπής, αλλά και να ζητήσουν παράταση με ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Αυτό σημαίνει ότι η «ευκολία» των εξώσεων αφορά κυρίως τη μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων και όχι την κατάργηση των δικαιωμάτων άμυνας.

Από την πλευρά των ιδιοκτητών, η νέα διαδικασία αντιμετωπίζεται ως ένα εργαλείο που περιορίζει την αβεβαιότητα και ενισχύει την ασφάλεια των μισθωτικών σχέσεων. Η δυνατότητα ανάκτησης του ακινήτου σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο θεωρείται κρίσιμη, ιδιαίτερα σε μια αγορά όπου η καθυστέρηση μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Από την άλλη πλευρά, οι ενοικιαστές εξακολουθούν να προστατεύονται από αιφνιδιαστικές εξελίξεις, καθώς ο νόμος προβλέπει υποχρεωτική προειδοποίηση και επαρκή χρόνο προσαρμογής. Η ύπαρξη ελάχιστου εξαμήνου για τη μεταστέγαση αποτελεί βασικό στοιχείο ισορροπίας, ειδικά σε μια περίοδο όπου η εύρεση κατοικίας σε προσιτές τιμές παραμένει δύσκολη.

Σημαντικό είναι επίσης ότι η νέα διαδικασία δεν καταργεί την παραδοσιακή δικαστική οδό. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν αμφισβητήσεις, όπως διαφωνίες για τη λήξη της μίσθωσης ή διεκδικήσεις αποζημιώσεων, οι υποθέσεις εξακολουθούν να οδηγούνται στα δικαστήρια μέσω αγωγής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο και κόστος.

Συνολικά, το νέο πλαίσιο αλλάζει τις ισορροπίες χωρίς να τις ανατρέπει πλήρως. Οι εξώσεις γίνονται πράγματι πιο «γρήγορες» ως διαδικασία, αλλά όχι απαραίτητα πιο άμεσες. Η ταχύτητα αφορά κυρίως τη διοικητική και νομική διεκπεραίωση, ενώ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών εξακολουθούν να καθορίζονται από συγκεκριμένα όρια.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων και αν θα ενισχύσουν την προσφορά κατοικιών, όπως εκτιμούν κύκλοι των ιδιοκτητών, ή αν θα δημιουργήσουν νέες πιέσεις για τους ενοικιαστές σε μια ήδη επιβαρυμένη στεγαστική πραγματικότητα.

