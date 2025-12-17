search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 14:48
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 13:05

Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες – Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

17.12.2025 13:05
Nina Kasimati

Πέρασε στα… ψιλά χθες στην ψήφιση του προϋπολογισμού, ωστόσο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η Νίνα Κασιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ έσπασε τη γραμμή του κόμματος, υπερψηφίζοντας τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διαφοροποιείται εντελώς από την γραμμή της Κουμουνδούρου εξάλλου.

Η στάση της στην υπόθεση του κωμικού Πάρι Ρούπου, τον οποίο γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας απέλυσε για ένα σχόλιο που έκανε για την ελληνική σημαία (σχολιάζοντας επί της ουσίας την ακροδεξιά στη χώρα) σε παράστασή του στο Κερατσίνι, ήταν άκρως αντίθετη με την γραμμή του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε τάχθηκε πλήρως στο πλευρό του κωμικού, σε αντίθεση με την Κασιμάτη που τον είχε χαρακτηρίσει «ανιστόρητο, πεπλανημένο ή και κατ’ αποτέλεσμα ενωμένο με τους σκοπούς των φασιστών;».

Ένα ενδιαφέρον τι πραγματικά έχει στο μυαλό της για την επόμενη ημέρα η Νίνα Κασιμάτη. Διότι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να μένει, με δεδομένο ότι και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει να… φύγει για τον Αλέξη Τσίπρα. Δύσκολα όμως να πάει στον Τσίπρα η Νίνα, οπότε προς κάπου αλλού θα κοιτάει. Τα περί ΠΑΣΟΚ κυκλοφορούν, αλλά δύσκολο να ξεπεράσει το εμπόδιο… “Δημήτρης Διαμαντίδης”, ακόμα κι αν η ίδια θέλει όντως να επιστρέψει στο… “μαντρί”.

Μικρότερη σημασία έχει πάντως το πώς είδαν τα στελέχη του κόμματος την χθεσινή κίνηση της Κασιμάτη… Είναι αργά ακόμα και για διαγραφές, που λέει ο λόγος.

Διαβάστε επίσης:

Πανηγυρισμοί Αυτιά για την απόφαση της Κομισιόν για τα αυτοκίνητα

Διασκεδάζει τις εντυπώσεις ο Κασσελάκης μετά τα υπονοούμενα για «τίτλους τέλους» στο ΚΗ.ΔΙ – Εγκαινίασε γραφεία στη Λιβαδειά

Όταν και η Έλενα Ακρίτα εμφανίζεται να επιβάλλει γραμμή στον ΣΥΡΙΖΑ…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katie-price-new
LIFESTYLE

Ανησυχία για την Κέιτι Πράις μετά την τελευταία της εμφάνιση – «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας» λένε φίλοι της

ahmed-nosokomeio
ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Ο άνδρας που σταμάτησε τον τρομοκράτη, κινδυνεύει να χάσει το χέρι του

amorgos_bloko2
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας αλλά… λέων – Αγρότης έστησε μόνος του μπλόκο στην Αμοργό (photos)

megaro maximos
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου: Οδηγός παρέσυρε ηλικιωμένο

nd_vouleftes_maximou_1712_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τους βουλευτές της ΝΔ συναντάται στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μητσοτάκης με φόντο το αγροτικό (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 14:47
katie-price-new
LIFESTYLE

Ανησυχία για την Κέιτι Πράις μετά την τελευταία της εμφάνιση – «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας» λένε φίλοι της

ahmed-nosokomeio
ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Ο άνδρας που σταμάτησε τον τρομοκράτη, κινδυνεύει να χάσει το χέρι του

amorgos_bloko2
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας αλλά… λέων – Αγρότης έστησε μόνος του μπλόκο στην Αμοργό (photos)

1 / 3