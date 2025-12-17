Η Κασιμάτη ψήφισε κόντρα στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ τις αμυντικές δαπάνες – Τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της

Πέρασε στα… ψιλά χθες στην ψήφιση του προϋπολογισμού, ωστόσο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η Νίνα Κασιμάτη του ΣΥΡΙΖΑ έσπασε τη γραμμή του κόμματος, υπερψηφίζοντας τις δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διαφοροποιείται εντελώς από την γραμμή της Κουμουνδούρου εξάλλου.

Η στάση της στην υπόθεση του κωμικού Πάρι Ρούπου, τον οποίο γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας απέλυσε για ένα σχόλιο που έκανε για την ελληνική σημαία (σχολιάζοντας επί της ουσίας την ακροδεξιά στη χώρα) σε παράστασή του στο Κερατσίνι, ήταν άκρως αντίθετη με την γραμμή του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε τάχθηκε πλήρως στο πλευρό του κωμικού, σε αντίθεση με την Κασιμάτη που τον είχε χαρακτηρίσει «ανιστόρητο, πεπλανημένο ή και κατ’ αποτέλεσμα ενωμένο με τους σκοπούς των φασιστών;».

Ένα ενδιαφέρον τι πραγματικά έχει στο μυαλό της για την επόμενη ημέρα η Νίνα Κασιμάτη. Διότι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να μένει, με δεδομένο ότι και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει να… φύγει για τον Αλέξη Τσίπρα. Δύσκολα όμως να πάει στον Τσίπρα η Νίνα, οπότε προς κάπου αλλού θα κοιτάει. Τα περί ΠΑΣΟΚ κυκλοφορούν, αλλά δύσκολο να ξεπεράσει το εμπόδιο… “Δημήτρης Διαμαντίδης”, ακόμα κι αν η ίδια θέλει όντως να επιστρέψει στο… “μαντρί”.

Μικρότερη σημασία έχει πάντως το πώς είδαν τα στελέχη του κόμματος την χθεσινή κίνηση της Κασιμάτη… Είναι αργά ακόμα και για διαγραφές, που λέει ο λόγος.

Διαβάστε επίσης:

Πανηγυρισμοί Αυτιά για την απόφαση της Κομισιόν για τα αυτοκίνητα

Διασκεδάζει τις εντυπώσεις ο Κασσελάκης μετά τα υπονοούμενα για «τίτλους τέλους» στο ΚΗ.ΔΙ – Εγκαινίασε γραφεία στη Λιβαδειά

Όταν και η Έλενα Ακρίτα εμφανίζεται να επιβάλλει γραμμή στον ΣΥΡΙΖΑ…