Με τους βουλευτές της ΝΔ συναντάται στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μητσοτάκης με φόντο το αγροτικό (photos)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025
17.12.2025 14:07

Με τους βουλευτές της ΝΔ συναντάται στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μητσοτάκης με φόντο το αγροτικό

17.12.2025 14:07
Μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Η συνάντηση, που επαναλαμβάνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποσκοπεί στην ενίσχυση των εσωκομματικών δεσμών, με φόντο και τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

