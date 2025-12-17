Με τους βουλευτές της ΝΔ συναντάται στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μητσοτάκης με φόντο το αγροτικό (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
Η συνάντηση, που επαναλαμβάνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποσκοπεί στην ενίσχυση των εσωκομματικών δεσμών, με φόντο και τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
