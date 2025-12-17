search
17.12.2025 12:36

Μπάχαλο στο ΠΑΣΟΚ λόγω Παρασκευαϊδη και… Δουδωνή

17.12.2025 12:36
paraskevaidis_doudonis

Στα πρόθυρα… νευρικής κρίσης βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα, λόγω των διαρκών παρεμβάσεων του βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, ο οποίος διαφοροποιείται δραματικά από τη γραμμή του κόμματος.

Μέσα στις τελευταίες ημέρες, ο… αντάρτης βουλευτής έχει προβεί στις παρακάτω δηλώσεις, οι οποίες έχουν… πονοκεφαλιάσει τη Χαριλάου Τρικούπη:

  • Μιλώντας στο ΟΝΕ για την οικονομική κρίση και την κεντροαριστερά, είπε ότι ευθύνονται «όλα τα κόμματα» για τη χρεοκοπία, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ, και ότι αρχηγός του κόμματος είναι ο Ν. Ανδρουλάκης, αλλά δεν «απορρίπτει» τον Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για ευρύτερη συμπόρευση στην Κεντροαριστερά).
  • Πάλι στο ΟΝΕ, για το μεταναστευτικό, είπε ότι «πρέπει να τους διώχνουμε να πάνε στις πατρίδες τους», με ισχυρισμούς περί κινδύνου «τζιχαντιστών», ενώ για την ισότητα στο γάμο, επανέλαβε τη θέση ότι «δύο φύλα υπάρχουν» και τοποθετήθηκε κατά του γάμου ομόφυλων ζευγαριών με επίκληση του «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού»

Μάλιστα, η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε την αντίδραση του Γιάννη Βήκα, αναπληρωτή Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σύμβουλος για ΛΟΑΤΚΙ στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πήρε δημόσια αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας τον λόγο του Παρασκευαΐδη «ακραία ρατσιστικό» και «ομοτρανσφοβικό» και καταλήγοντας με τη φράση: «Για άλλη μια φορά, όχι στο όνομά μου οι δηλώσεις του κ. Παρασκευαΐδη».

  • Επίσης, αντέδρασε… σφόδρα στις πληροφορίες ότι ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής θα είναι υποψήφιος βουλευτής στη Λέσβο στις επόμενες εκλογές: κατηγόρησε τον Π. Δουδωνή ως «αλεξιπτωτιστή» που «έρχεται» στη Μυτιλήνη επειδή «το θέλει ο πρόεδρος», αμφισβητώντας τους τοπικούς δεσμούς, αλλά και την εμπειρία του βουλευτή (κατάγεται από το νησί).

Συνοπτικά, ο Π. Παρασκευαΐδης – και λόγω της υποψηφιότητας Δουδωνή στην εκλογική του περιφέρεια – έχει «σηκώσει μπαϊράκι» και πλέον το μπαλάκι είναι στην πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για το πώς θα αντιμετωπίσει τον βουλευτή.

