Μπάχαλο στο ΠΑΣΟΚ λόγω Παρασκευαϊδη και… Δουδωνή

Στα πρόθυρα… νευρικής κρίσης βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα, λόγω των διαρκών παρεμβάσεων του βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, ο οποίος διαφοροποιείται δραματικά από τη γραμμή του κόμματος.
Μέσα στις τελευταίες ημέρες, ο… αντάρτης βουλευτής έχει προβεί στις παρακάτω δηλώσεις, οι οποίες έχουν… πονοκεφαλιάσει τη Χαριλάου Τρικούπη:
Μάλιστα, η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε την αντίδραση του Γιάννη Βήκα, αναπληρωτή Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σύμβουλος για ΛΟΑΤΚΙ στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πήρε δημόσια αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας τον λόγο του Παρασκευαΐδη «ακραία ρατσιστικό» και «ομοτρανσφοβικό» και καταλήγοντας με τη φράση: «Για άλλη μια φορά, όχι στο όνομά μου οι δηλώσεις του κ. Παρασκευαΐδη».
Συνοπτικά, ο Π. Παρασκευαΐδης – και λόγω της υποψηφιότητας Δουδωνή στην εκλογική του περιφέρεια – έχει «σηκώσει μπαϊράκι» και πλέον το μπαλάκι είναι στην πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για το πώς θα αντιμετωπίσει τον βουλευτή.
