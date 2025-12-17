search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.12.2025 16:27

ΥΠΕΞ προς Μίτσκοσκι για τη… μακεδονική γλώσσα: Δεν θα αποδεχθούμε αλλοίωση της Συμφωνίας των Πρεσπών

ypex

«Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική και για τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές, όσο και στο εσωτερικό επίπεδο» τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας σε δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι που τόνισε ότι όταν η χώρα του γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η «μακεδονική» θα είναι η επίσημη γλώσσα.

Το ΥΠΕΞ υπενθυμίζει ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος και προσθέτει:

«Κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου τής Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά». Παράλληλα το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών, και καταλήγει:

«Στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική.

Η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας».

1 / 3