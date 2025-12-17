Στα κάγκελα οι αγρότες μετά το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ – Πυρετός συσκέψεων στα μπλόκα και προοπτική κλιμάκωσης

Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται από τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες, οι αγρότες σε όλη τη χώρα και ετοιμάζονται για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κρίσιμη θεωρείται η αυριανή πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στον Λευκών Αστέρων, στις Σέρρες, όπου θα αποφασιστεί αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ή αν θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Οργή επικρατεί και μετά την αποτυχία της πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το κλίμα από το βράδυ της Τρίτης στον αγροτικό κόσμο είναι εκρηκτικό, με τους παραγωγούς να είναι έξαλλοι με το κυβερνητικό φιάσκο, στην εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και της αναδιανεμητικής αφού οι περισσότεροι όχι μόνο δεν είδαν χρήματα στο λογαριασμό τους, αλλά τους έγινε και παρακράτηση υπέρ του ΕΛΓΑ.

Αγρότες δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους, ενώ υποστηρίζουν ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για έκτακτες πληρωμές και ενισχύσεις αποτελούν προσπάθεια διάσπασης του κινήματος.

Η κυβέρνηση προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ για παραγωγούς και κτηνοτρόφους – 80 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, 80 εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγούς και παραγωγούς – , ενώ έχει αποφασιστεί και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ. Ωστόσο οι αγρότες χαρακτηρίζουν τα ποσά ανεπαρκή και τονίζουν ότι απαιτούνται σοβαρές δεσμεύσεις για το χαμένο εισόδημα, τις αποζημιώσεις και την πρόσβαση σε αγροτικό πετρέλαιο, ώστε να υπάρξει πραγματική λύση για τον κλάδο.

Αναβρασμός στη Νίκαια

Στον απόηχο τεχνικού λάθους στην καταβολή των ενισχύσεων, εντάσεις και προβληματισμός επικρατούν στο μπλόκο της Νίκαιας. Οι αγρότες διαμαρτύρονται καθώς, ενώ δεν τους έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση, ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε παρακράτηση των ασφαλιστικών τους εισφορών. Παράλληλα, εκφράζεται σύγχυση και για την εφαρμογή του μέτρου του αφορολόγητου πετρελαίου στη μάνικα.

Όπως μεταφέρουν οι αγρότες, το ζήτημα αυτό αποτελεί «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», ανατρέποντας την έως τώρα ήρεμη πορεία των κινητοποιήσεων. Από νωρίς το πρωί οι παραγωγοί προσέρχονται στο μπλόκο εξαγριωμένοι, ελέγχοντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και διαπιστώνοντας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα όσα δήλωσε μιλώντας στο ΕΡΤNEWS, ο υπουργός, Χρήστος Κέλλας, διαβεβαίωσε ότι εντός της ημέρας θα διορθωθεί το πρόβλημα και θα πιστωθούν τα οφειλόμενα ποσά. Παρά ταύτα, οι αγρότες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στο Λευκών Αστέρων αναμένεται να προτείνουν συνεχιζόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, χωρίς να διευκρινίζεται ακόμα η μορφή που θα λάβει αυτή η κλιμάκωση.

Προμαχώνας: Κλιμάκωση κινητοποιήσεων, αποκλεισμός φορτηγών επ’ αόριστον

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον τη διέλευση των φορτηγών, ενώ έχουν ανοίξει τα διόδια για τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία, σε μια κίνηση που στοχεύει στη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης και την ταυτόχρονη πίεση στην κυβέρνηση.

Όπως δήλωσαν οι αγρότες, η κίνηση αυτή έρχεται μετά το τεχνικό λάθος του ΕΛΓΑ, καθώς δεν έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση και παρακρατήθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο αναβρασμό και αίσθημα αδικίας, με τους παραγωγούς να αμφισβητούν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Σε ερώτηση αν η κατάθεση των οφειλόμενων ποσών από τον υπουργό Χρ. Κέλλα θα αναθεωρούσε τη στάση τους, οι αγρότες απαντούν με σαφή δυσπιστία, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύουν πλέον καμία δέσμευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες αναμένεται να είναι το επίκεντρο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με όλους τους αγρότες να προετοιμάζονται για τη συνέχιση των δράσεών τους, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης.

Διόδια Μαλγάρων: Επ’ αόριστον κλείνει από αύριο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα βρίσκονται οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι οποίοι αποφάσισαν νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ενόψει και της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης.

Ύστερα από συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο, οι αγρότες ανεβαίνουν στα τρακτέρ τους και προχώρησαν σήμερα σε τετράωρο αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 12:00 έως τις 16:00. Παράλληλα, ελήφθη απόφαση ώστε από αύριο το πρωί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη να κλείσει επ’ αόριστον, μέχρι νεωτέρας.

Η απόφαση αυτή θεωρείται ενδεικτική της σκληρής στάσης με την οποία οι αγρότες θα προσέλθουν στην πανελλαδική σύσκεψη, όπου αναμένεται να προτείνουν τη συνέχιση και περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Καταλυτικό ρόλο στην όξυνση του κλίματος φαίνεται να έπαιξε το γεγονός ότι αρκετοί αγρότες διαπίστωσαν σήμερα παρακρατήσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους λόγω ΕΛΓΑ, την ώρα που –όπως υποστηρίζουν– δεν έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη οργή, με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «τεχνικού λάθους» και άμεσης διόρθωσης να μην τους καθησυχάζουν.

Όπως μεταφέρουν οι ίδιοι, ακόμη και αν οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού υλοποιηθούν εντός της ημέρας, η απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων παραμένει, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης τους σε μεταγενέστερο χρόνο.

Την ίδια ώρα, στη Χαλκηδόνα έχει προγραμματιστεί σήμερα αποκλεισμός της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πέλλας από τις 17:00 έως τις 20:00, ενώ στο Δερβένι συνεχίζεται κανονικά ο καθημερινός συμβολικός αποκλεισμός από τη 13:00 έως τις 14:00.

Μπλόκο Θουρίας: Εξαγριωμένοι οι αγρότες

Στο ίδιο μήκος κύματος με τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα κινούνται και οι αγρότες της Μεσσηνίας, οι οποίοι παραμένουν για τρίτη ημέρα στο μπλόκο στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, διατηρώντας κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο παραμένει ανοιχτή μόνο μία λωρίδα αποκλειστικά για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρων, ενώ η κυκλοφορία από και προς την Καλαμάτα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού και του κόμβου Αγίου Κωνσταντίνου.

Οι αγρότες εμφανίζονται ιδιαίτερα εξοργισμένοι, μετά και τη διαπίστωση ότι παρακρατήθηκαν ποσά από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για εισφορές ΕΛΓΑ, την ώρα που –όπως υποστηρίζουν– δεν έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση.

Παράλληλα, νωρίτερα, αγρότες του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το πρόγραμμα δακοκτονίας, το οποίο –όπως καταγγέλλουν– απέτυχε φέτος, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στη φετινή ελαιοπαραγωγή, έναν από τους βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας της Μεσσηνίας.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων της περιοχής βρίσκονται στην Τρίπολη, όπου πραγματοποιούν διαμαρτυρία στα γραφεία του ΕΛΓΑ, ενώ αναμένεται να παραστούν και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι –όπως τονίζουν– να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους τα αιτήματά τους.

Διαβάστε επίσης

Αλεξανδρούπολη: 3χρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο – Ήταν υποσιτισμένο

Ένας αλλά… λέων – Αγρότης έστησε μόνος του μπλόκο στην Αμοργό (photos)

Νέο επεισόδιο στο… «σήριαλ Τσιτσιπά»: Τι περιμένουν οι Αρχές (Video)