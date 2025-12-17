search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 17:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 15:48

Επιχείρηση «Ίπαλλος»: Πώς ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συνεργάτες του έπεσαν στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ. (Video)

17.12.2025 15:48
eskobar

Περίπου πέντε τόνους κοκαΐνης αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ έκρυβε στα αμπάρια του το πλοίο «Ουρανία Α.», που κατασχέθηκε από τις γαλλικές αρχές στα ανοιχτά της Γουιάνας.

Το «Ουρανία Αφορτώθηκε κοκαϊνη κατόπιν εντολής του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, γνωστός και ως ο «Έλληνας Εσκομπάρ» στα ανοιχτά της νήσου Μαρτινίκας

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν επιχειρήσει και τον Οκτώβρη 2024 να εισάγουν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στην Ευρώπη αλλά δεν κατάφεραν, λόγω βλάβης στο πλοίο

Στην συνέντευξη τύπου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Αττική παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες της επιχείρηση «Ίππαλος», που στήθηκε για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην ομιλία του στη ΓΑΔΑ.

«Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο ενάντια στους εγκληματίες που συγκροτούν ομάδες που προβαίνουν σε τόσο παράνομες και απεχθείς πράξεις και συμπεριφορές», σημείωσε τονίζοντας ότι «θα είμαστε εδώ για να αποδημήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες».

Η επιχείρηση «Ίππαλος»

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης επιχείρηση με την ονομασία «Ίππαλος» ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση στοιχείων που έφτασαν στα γραφεία της DEA στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και διήρκησε πάνω από ένα χρόνο η προετοιμασία της.

Στις 14/12/2025 σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό αλλά και στην Ελλάδα συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και ο αρχηγός.

Στόχος του κυκλώματος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ενώ δεν έλειπαν οι περιπτώσεις που τα πετούσαν κοντά στις ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν ακόμα και από δύτες.

Ο ρόλος του Αγγελόπουλου

Η οργάνωση «ξέπλενε» τα κέρδη της μέσω εταιρικών σχημάτων ενώ ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των μεταφορών της κοκαϊνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο 27 μέτρων σκάφος «Ουρανία Α.» εντοπίστηκαν 136 πακέτα κοκαϊνης. Μάλιστα, το καθένα από αυτά ζύγιζε από 25 έως 25 κιλά με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται από 3,4 τόνους έως 4,8 τόνους καθώς η ακριβής ζύγιση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Όπως προκύπτει από την ιεραρχική δομή της εγκληματικής οργάνωσης και τις ποσότητες κοκαϊνης που κατασχέθηκαν τα κέρδη του κυκλώματος ανέρχονται στο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Αλεξανδρούπολη: 3χρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο – Ήταν υποσιτισμένο

Ένας αλλά… λέων – Αγρότης έστησε μόνος του μπλόκο στην Αμοργό (photos)

Νέο επεισόδιο στο… «σήριαλ Τσιτσιπά»: Τι περιμένουν οι Αρχές (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Έπρεπε να χειροδικήσει ο Νίκος Παππάς για να τον διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ

trigono bermoudn 77- new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίγωνο των Βερμούδων: Νέο μυστήριο με… ανωμαλία που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη

tileorasi
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega με «βραχεία κεφαλή» έναντι του Alpha την Τρίτη (16/12)

eydap
ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη στον αγωγό ύδρευσης της Αίγινας – Η ανακοίνωση του δήμου

nikos pappas 443- new
MEDIA

Δημοσιογράφος μήνυσε τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο – Εκτός ΣΥΡΙΖΑ τον έθεσε ο Φάμελλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

salata_laxanosintagi
CUCINA POVERA

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 17:46
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Έπρεπε να χειροδικήσει ο Νίκος Παππάς για να τον διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ

trigono bermoudn 77- new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τρίγωνο των Βερμούδων: Νέο μυστήριο με… ανωμαλία που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη

tileorasi
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega με «βραχεία κεφαλή» έναντι του Alpha την Τρίτη (16/12)

1 / 3