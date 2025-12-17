Επιχείρηση «Ίπαλλος»: Πώς ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συνεργάτες του έπεσαν στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ. (Video)

Περίπου πέντε τόνους κοκαΐνης αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ έκρυβε στα αμπάρια του το πλοίο «Ουρανία Α.», που κατασχέθηκε από τις γαλλικές αρχές στα ανοιχτά της Γουιάνας.

Το «Ουρανία Α.» φορτώθηκε κοκαϊνη κατόπιν εντολής του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, γνωστός και ως ο «Έλληνας Εσκομπάρ» στα ανοιχτά της νήσου Μαρτινίκας.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν επιχειρήσει και τον Οκτώβρη 2024 να εισάγουν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στην Ευρώπη αλλά δεν κατάφεραν, λόγω βλάβης στο πλοίο.

Στην συνέντευξη τύπου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Αττική παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες της επιχείρηση «Ίππαλος», που στήθηκε για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας.

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην ομιλία του στη ΓΑΔΑ.

«Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο ενάντια στους εγκληματίες που συγκροτούν ομάδες που προβαίνουν σε τόσο παράνομες και απεχθείς πράξεις και συμπεριφορές», σημείωσε τονίζοντας ότι «θα είμαστε εδώ για να αποδημήσουμε κι άλλες εγκληματικές ομάδες».

Η επιχείρηση «Ίππαλος»

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης επιχείρηση με την ονομασία «Ίππαλος» ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση στοιχείων που έφτασαν στα γραφεία της DEA στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και διήρκησε πάνω από ένα χρόνο η προετοιμασία της.

Στις 14/12/2025 σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό αλλά και στην Ελλάδα συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και ο αρχηγός.

Στόχος του κυκλώματος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ενώ δεν έλειπαν οι περιπτώσεις που τα πετούσαν κοντά στις ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν ακόμα και από δύτες.

Ο ρόλος του Αγγελόπουλου

Η οργάνωση «ξέπλενε» τα κέρδη της μέσω εταιρικών σχημάτων ενώ ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των μεταφορών της κοκαϊνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο 27 μέτρων σκάφος «Ουρανία Α.» εντοπίστηκαν 136 πακέτα κοκαϊνης. Μάλιστα, το καθένα από αυτά ζύγιζε από 25 έως 25 κιλά με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται από 3,4 τόνους έως 4,8 τόνους καθώς η ακριβής ζύγιση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Όπως προκύπτει από την ιεραρχική δομή της εγκληματικής οργάνωσης και τις ποσότητες κοκαϊνης που κατασχέθηκαν τα κέρδη του κυκλώματος ανέρχονται στο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

