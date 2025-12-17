Opinion Poll: Πτώση ΝΔ, 3 στους 4 βλέπουν «μπάζωμα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το 88% δίνει δίκιο στους αγρότες

Απώλειες της τάξης του 0.5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα εμφανίζει η ΝΔ μέσα στο κλίμα των αγροτικών κινητοποιήσεων και του ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται στο 29.7% στην εκτίμηση ψήφου, σε απόσταση 16.1% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που δείχνει στασιμότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Opinion Poll που παρουσιάστηκαν στο Action24.

Τρία κόμματα φαίνεται να εισπράτουν μέσα στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ που από το 10.7% πάει στο 11.9%, η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ που μετά από έξι μήνες πτωτικής πορείας πάει από το 9% στο 10.1% και το Κ.Κ.Ε που από το 8.1% πάει στο 8.6%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται καθηλωμένος στο 4.5% (4.2% πριν ένα μήνα, 4.5% τον Οκτώβριο).

Οι επιδόσεις των άλλων κομμάτων είναι: ΝΙΚΗ 2.6% (2.5%), ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1.2% (1.2%), ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 4.1% (4.5%) ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.4% (2.7%), ΜΕΡΑ 25 3.1% (3.4%), ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1.2% (1.2%), ενώ το ΑΛΛΟ εμφανίζει πτώση από το 8.6% στο 7%.

Οι επιδόσεις στην Πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις και στην Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων είναι:

Ν.Δ 22% – 23.8%,

ΠΑΣΟΚ 10.1%- 10.9%,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 8.8%- 9.5%,

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7.5%- 10.1%,

Κ.Κ.Ε 6.4%- 6.9% ,

ΣΥΡΙΖΑ 3.3%-3.6%,

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3%- 3.6%,

ΝΙΚΗ 1.9%- 2.1%,

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1.8%- 1.9%,

ΜΕΡΑ 25 2.3%- 2.5%,

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ από 1%,

ΑΛΛΟ 5.2%- 5.6%,

ΛΕΥΚΌ/ ΑΚΥΡΟ 2.9% – 0%,

ΑΠΟΧΗ 4.7% – 4%,

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 18.3% – 19.8%.

Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός προηγείται ο Κ. Μητσοτάκης με 28.5% έναντι της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 9%, του Κ. Βελόπουλου με 7.5% , του Ν. Ανδρουλάκη κ.λ.π. Ο ΚΑΝΕΝΑΣ εμφανίζεται με ποσοστό 31.9%.

Ακρίβεια, το πρώτο πρόβλημα

Η ακρίβεια με 56.4% είναι μακράν το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες, όπως συμβαίνει πάνω από τρία χρόνια.

Ακολουθεί η Οικονομία/ Ανάπτυξη με 29.1%, η διαφθορά με 20.6%, η Απονομή Δικαιοσύνης / Κράτος Δικαίου με 16.1%, το κόστος ενέργειας με 15.2%, η κατάσταση του ΕΣΥ με 10.7%, η εγκληματικότητα/ φαινόμενα βίας με 10.1%, το ύψος εισοδημάτων με 8.4%, Στεγαστική κρίση με 7.8% κ.λ.π

Σημειώνεται ότι αυξάνουν τα ποσοστά της διαφθοράς και της απονομής δικαιοσύνης, ενώ μειώνονται τα ποσοστά για το ΕΣΥ και την εγκληματικότητα/ παραβατικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ερώτημα «Τι σας ανησυχεί περισσότερο για το 2026» πρώτη απάντηση είναι η συνέχιση της ακρίβειας με 28.9%, «η προσωπική οικονομική κατάσταση» με 24.9%, η κατάσταση της προσωπικής και οικογενειακής υγείας με 7.4%, η πολιτική αστάθεια με 7.1%, οι γεωστρατηγικές αναταράξεις με 5.1%, τυχόν θερμό επεισόδιο με Τουρκία με 4% κ.λ.π

Τα πρόσωπα της χρονιά και τα σημαντικά γεγονότα

Ως πρόσωπα της χρονιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον χώρο της Πολιτικής, του Πολιτισμού, της Επιστήμης , του Αθλητισμού αναδεικνύονται: Ντ. Τραμπ 13.6%, Κ. Μητσοτάκης 12.7%, Κ. Πιερρακάκης 9.7%, Αντετοκούμπο 8.8%, Μαρία Καρυστιανού 7.3%, Μ. Τεντόγλου 7%, Β. Πούτιν 6.5%, Α. Τσίπρας 5.9%, κ.λ.π

Ως πιο σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά την διάρκεια του 2025 αναδείχτηκαν:

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 22.3%, Η συνέχιση των πολέμων ( π.χ Ουκρανία, αιματοχυσία στην Γάζα) 18.3%, Τα συλλαλητήρια στα Τέμπη 12.3%, η Συμφωνία για την ειρήνη στην Γάζα 12.2%, Οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας – Η.Π.Α 5% , η εκλογή του Κ. Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup 3.9% κ.λ.π

Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το 8.2% θεωρεί ότι τα αιτήματά τους έχουν ικανοποιηθεί και κακώς κλείνουν τις εθνικές οδούς, το 40.7% ότι οι αγρότες έχουν δίκαια αιτήματα αλλά κακώς κλείνουν τους δρόμους και το 47.5% ότι οι αγρότες έχουν δίκαια αιτήματα και μπορούν να κινητοποιούνται όπως αυτοί επιλέγουν.

Προκύπτει δηλαδή μια συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 88.2% περίπου που συμφωνούν με τα αιτήματα των αγροτών και ταυτόχρονα μια εικόνα για το κλείσιμο των εθνικών οδών σύμφωνα με την οποία το 48.9% διαφωνούν με το κλείσιμο των εθνικών οδών έναντι ενός 47.5%.

Απαισιοδοξία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Το 73.3% δεν πιστεύει με βάση όσα έχει πράξει η Κυβέρνηση ότι είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους την διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έναντι ενός 23.6% που πιστεύει ότι είναι αποφασισμένη.

Στους ψηφοφόρους της Ν.Δ το 54% πιστεύει ότι είναι αποφασισμένη, ωστόσο σε όλα τα άλλα κόμματα αυτή την άποψη την υιοθετεί από το 8.3% έως το 20%.

Κανείς δεν κάνει αποτελεσματική αντιπολίτευση

Το 53.1% θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν κάνει αποτελεσματική αντιπολίτευση.

Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 12.4%, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 10% και το ΠΑΣΟΚ με 9.4%.

Το 41.8% θα ήθελε μια Κυβέρνηση αυτοδύναμη, ενώ το 49.2 μια Κυβέρνηση συνεργασίας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά υπέρ αυτοδύναμης Κυβέρνησης βρίσκονται στους ψηφοφόρους της Ν.Δ με 70, 4% της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ με 39.6% και του ΠΑΣΟΚ με 32.1%.

Ποιες οι επιδόσεις Τσίπρα – Σαμαρά

Το 9% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει το νέο κόμμα Τσίπρα, το 9.7% αρκετά πιθανό, το 11.5% λίγο πιθανό και το 65.9% καθόλου.

Αντίστοιχα για ένα ενδεχόμενο κόμμα Αντώνη Σαμαρά οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες με το 3.6% να απαντά πολύ πιθανό, το 6.9% αρκετά πιθανό, το 10% λίγο και το 75.7% καθόλου.

Στον χώρο των ψηφοφόρων της Ν.Δ το 4.8% δηλώνει πολύ, το 6.3% αρκετά, το 10% λίγο και το 76.3% καθόλου.

