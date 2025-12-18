Τσίπρας: Επιταχύνει τις κινήσεις για νέο κόμμα – Γιατί επιτίθεται σε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και τι «γράφουν» οι δημοσκοπήσεις

Ανοίγει τον βηματισμό του ο Αλέξης Τσίπρας στην κατεύθυνση της δημιουργίας νέου πολιτικού σχηματισμού, στη βάση του διαχωρισμού «παλιό – νέο», όπου ως «νέο» προβάλλει έναν εναλλακτικό τρόπο συλλογικής οργάνωσης «από τα κάτω», όπως συχνά αναφέρει, παραπέμποντας σε κινηματικές διαδικασίες, κόντρα στα παραδοσιακά κόμματα και τις πρακτικές τους.

Ο ίδιος έχει περιγράψει τη μέθοδο που προκρίνει μιλώντας επανειλημμένως για «πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης» από τα κάτω, «χωρίς αποκλεισμούς» και «πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων». Βέβαια, δεν έχει ακόμη διαφανεί ούτε πώς εννοούνται ακριβώς αυτές οι «πρωτοβουλίες» ούτε καταγράφεται ακόμα κάποια σχετική κινητικότητα.

Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, από την Πάτρα, όπου μίλησε για «πολιτικό κίνημα» το οποίο θα διαμορφωθεί από τα κάτω με πρωτοβουλίες για μια «προοδευτική παράταξη νίκης», σαφώς ενίσχυσε το μήνυμα ότι το «νέο κόμμα» έρχεται.

Και μάλιστα μίλησε για επιτάχυνση:

«Η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη. Οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε. Απαιτείται να επιταχύνουμε. Αρκετά με την απογοήτευση και την αποχή».

Πρόσωπα κοντά στον πρώην πρωθυπουργό επισημαίνουν ότι το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα σχετίζεται με την πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα, παραπέμποντας και στην ομιλία του, όπου ουσιαστικά μίλησε για μια βαθιά «διεφθαρμένη» κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή και που απλώς οργανώνει τους όρους της «ασυλίας» της την επόμενη μέρα, ροκανίζοντας τον χρόνο ώς τις εκλογές σε βάρος των πολιτών και της χώρας, κι αυτό επειδή δεν υπάρχει ισχυρός προοδευτικός αντίπαλος.

Αφήνουν δε να εννοηθεί ότι είναι λάθος οι αναγνώσεις που βλέπουν «επιτάχυνση» λόγω δημοσκοπήσεων ή εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό (π.χ. προαναγγελία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού).

Δημοσκοπήσεις

Ο Δημήτρης Μαύρος, παρουσιάζοντας τη δημοσκόπηση της MRB χθες στο ραδιόφωνο του Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου, εμφανίστηκε να «συμφωνεί» με μια λογική πιο γρήγορων βημάτων, αποδίδοντας μια μικρή πτώση στα ποσοστά Τσίπρα στην «καθυστέρηση» εμφάνισης κόμματος με σάρκα και οστά. Στον ίδιο λόγο απέδωσε μια μικρή άνοδο στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ (6% στην πρόθεση ψήφου από 4,9% στη μέτρηση Ιουνίου) – ότι δηλαδή κάποιοι όσο δεν βλέπουν κόμμα Τσίπρα «επιστρέφουν» στον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην εν λόγω δημοσκόπηση, τον Δεκέμβριο του 2025 στήριξη στο κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 23,2%, ενώ το ποσοστό αυτό τον περασμένο Ιούνιο ήταν 26,9%. Από αυτό το 23,2%, το 8,3% δηλώνει «σίγουρα θα το ψήφιζα», απαντώντας στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα». Επίσης, το 14,9% δηλώνει «μάλλον θα το ψήφιζα».

Άλλοι δημοσκόποι και αναλυτές, πάντως, θεωρούν ότι όσο τα πράγματα γίνονται πιο συγκεκριμένα από πλευράς Τσίπρα, όσο δηλαδή γίνεται πιο σαφές ότι προχωράει στη δημιουργία νέου φορέα, τόσο πιο «σκληρές» θα είναι οι τοποθετήσεις των πολιτών στις έρευνες κοινής γνώμης, υπό την έννοια πως θα τοποθετούνται με βάση δεδομένα που έχουν μπροστά τους και όχι αόριστες πιθανότητες και σενάρια.

«Καθαρό» σήμα

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας έχει στείλει «καθαρό» σήμα για «νέο κόμμα» (όρος που χρησιμοποιείται ευρέως δημοσιογραφική αδεία, ο ίδιος ο Τσίπρας δεν τον χρησιμοποιεί) και με ενδιαφέρον αναμένονται τα επόμενα βήματα από τη νέα χρονιά.

Το 2026, με βάση όσα είναι μέχρι στιγμής γνωστά, θα ξεκινήσει νέες εκδηλώσεις παρουσίασης της «Ιθάκης» στην περιφέρεια (μέσα στον Ιανουάριο προγραμματίζεται η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη), που όπως έχει ήδη φανεί έχουν κι έναν χαρακτήρα πολιτικών συγκεντρώσεων και μέτρησης δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ως επί το πλείστον συγκεντρώνουν κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ – ενδεικτική ήταν η προχθεσινή εκδήλωση της Πάτρας, όπου όταν ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός από την προσφώνηση «φίλες και φίλοι», μίλησε και για «συντρόφους και συντρόφισσες» ξέσπασε έντονο χειροκρότημα στην αίθουσα του Πολυχώρου Royal.

Παρά δε τα σκληρά μηνύματα που έχει στείλει όσον αφορά στους πρώην συντρόφους του και τους όρους που έχει θέσει για να γίνει κάποιος «συνεπιβάτης» στο νέο εγχείρημα, συνεχίζουν να δίνουν το «παρών» στις εκδηλώσεις και στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στην εκδήλωση της Τρίτης, παρών ήταν ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος – που είχε στηρίξει τον Παύλο Πολάκη στις περσινές εσωκομματικές εκλογές –, ο οποίος «παράτησε» την ψηφοφορία για τον Προϋπολογισμό ώστε να παρίσταται στην εκδήλωση. Παρών ήταν και ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος πάντως κατάφερε και ψήφισε τον Προϋπολογισμό.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να τραβά διαχωριστική γραμμή με όλη την προοδευτική αντιπολίτευση και με τους πρώην συντρόφους του, φυσικά, σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Συνεχίζονται τα πυρά στους «πρώην»

Αν και του ασκήθηκε κριτική από τις ηγεσίες και τα στελέχη των δύο κομμάτων, ότι ήταν άδικος και ισοπεδωτικός, ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε και επανήλθε, διεμήνυσε μάλιστα ότι δεν είναι ο ίδιος άδικος και σκληρός όπως του καταλογίζουν, αλλά «σκληρή είναι η πραγματικότητα».

Ανεξαρτήτως επιμέρους αιχμών (αυτή τη φορά τα βέλη κατευθύνθηκαν κυρίως σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά), ο πρώην πρωθυπουργός αντιμετωπίζει με απαξιωτικό τρόπο τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και τις ηγεσίες τους, και δη αυτά του χώρου από τον οποίο προέρχεται. Επανέλαβε λοιπόν και προχθές αναφορές για αντιπολίτευση «ανήμπορη» που «παράγει απογοήτευση» και για «αδρανείς γραφειοκρατίες» των σημερινών πολιτικών σχηματισμών που δεν μπορούν αλλά και δεν θέλουν να φέρουν την αλλαγή, γιατί «βολεύονται» στη σημερινή κατάσταση. Σημείωσε επίσης ότι ήταν δύσκολη συναισθηματικά για τον ίδιο η απόφαση να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, την οποία πάντως συνέδεσε με «την ασφάλεια των βουλευτικών προνομίων».

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει μια στρατηγική διαχωρισμού συνολικά από το πολιτικό σύστημα και τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αποτελούν μέρος του ίδιου «κατεστημένου» που αντιπαρατίθεται επί όνου σκιάς και όπου ακόμη και τα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς δεν προβαίνουν σε συγκρούσεις με τα συμφέροντα για να μην χάσουν τα σημερινά τους προνόμια.

Με αυτό τον τρόπο επιχειρεί να συμπλεύσει με την κοινωνική τάση «αποστοίχισης» από παραδοσιακά κόμματα και ιδεολογίες και την αύξηση των απογοητευμένων από κόμματα και πολιτική, που αποτελούν πλέον μεγάλη μερίδα από την «πίτα» των δυνητικών ψηφοφόρων.

Το κάνει πάντως με πολύ έντονο τρόπο, και για να είναι καθαρό το σήμα στην κοινωνία και για να στερεί «αφηγηματικά εργαλεία» από τους πρώην συντρόφους του, που έχουν επιλέξει τη γραμμή της «σύγκλισης» μαζί του, παρά την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζοντας και αυτοί από την πλευρά τους ότι η εναπομείνασα βάση του κόμματος είναι «τσιπρική».

ΣΥΡΙΖΑ: Ψυχραιμία στο προσκήνιο και μηνύματα Φάμελλου για τις «μοναχικές πορείες»

Σαφώς ο τρόπος που επιλέγει να φέρει εις πέρας αυτή την επιλογή έχει «παγώσει» και έχει θυμώσει πολλούς στο στελεχικό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ, παρά την επίσημη γραμμή, που πάντως δεν αλλάζει στον ορατό ορίζοντα.

Από την Κουμουνδούρου επιμένουν ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές με Τσίπρα, «δεν συμφωνούμε σε όλα», αλλά υπάρχουν και πολλά κοινά στοιχεία – από τον ίδιο χώρο κατάγονται άλλωστε, την ίδια κυβέρνηση υπηρέτησαν κι επιπλέον η εποχή απαιτεί σύνθεση και συνεργασίες και όχι «κατακερματισμό».

Κατά τη δική του ομιλία στον Προϋπολογισμό, ο Σωκράτης Φάμελλος διεμήνυσε κι αυτός προς πάσα κατεύθυνση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, πρώτον πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεπής εδώ και έναν χρόνο στη στρατηγική συνεργασιών και δεύτερον πως «δεν υπάρχουν περιθώρια για μοναχικές πορείες» ή, όπως αλλιώς συνηθίζουν να λένε στελέχη της Κουμουνδούρου, «κανείς δεν μπορεί μόνος».

Όσον αφορά στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, από την Κουμουνδούρου, ύστερα από συσκέψεις αποτίμησης της συζήτησης στη Βουλή, διαμηνύουν πως ήταν «λάθος» του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου που απείχε από την ψηφοφορία (καθώς ήταν στην Πάτρα, όπως προαναφέρθηκε) αλλά και «λάθος» της Νίνας Κασιμάτη, βουλευτή Β’ Πειραιά, που υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες, κόντρα στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε εξηγήσει τους λόγους καταψήφισης και αλλαγής στάσης σε σχέση με πέρυσι.

Στο μεταξύ, άμεση ήταν η αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου στην είδηση του ξυλοδαρμού δημοσιογράφου του Νews247 από τον ευρωβουλευτή του κόμματος Νίκο Παππά, ο οποίος και στο παρελθόν έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα με δηλώσεις και συμπεριφορές του. Το γεγονός έλαβε χώρα την Τρίτη το βράδυ στο πλαίσιο αποστολής στο Στρασβούργο κι έγινε γνωστό χθες το απόγευμα. Ο Σωκράτης Φάμελλος αντέδρασε άμεσα καθώς «έθεσε εκτός ευρωομάδας» τον ευρωβουλευτή, ενημέρωσε σχετικά τον επικεφαλής της ευρωομάδας Κώστα Αρβανίτη κι επιπλέον ζήτησε να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα διαγραφής του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης:

Θύελλα αντιδράσεων μετά την επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο: Αναζητείται για να δικαστεί στο αυτόφωρο

Opinion Poll: Πτώση ΝΔ, 3 στους 4 βλέπουν «μπάζωμα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το 88% δίνει δίκιο στους αγρότες

Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την επιχείρηση «Ίπαλλος»: Δεν θα σταματήσουμε να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών στη Δικαιοσύνη