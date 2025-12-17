Θύελλα αντιδράσεων μετά την επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο: Αναζητείται για να δικαστεί στο αυτόφωρο

Την πόρτα της εξόδου έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ στον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, μετά τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου σε μπαρ στο Στρασβούργο.

Το επεισόδιο

Σύμφωνα με την κατάθεση του Νίκου Γιαννόπουλου το βράδυ της Τρίτης έτυχε να βρεθούν στο ίδιο μπαρ με τον ευρωβουλευτή. Καθώς κατευθυνόταν προς την έξοδο ο Νίκος Παππάς του έβαλε τρικλοποδιά, με τον δημοσιογράφο να του ζητά τον λόγο, λέγοντας του «μη με ξανά ακουμπήσεις». Ο ευρωβουλευτής δεν απολογήθηκε, αλλά ζήτησε να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, αγνοώντας τον κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με κατάστημα εστίασης, ένιωσε δύο δυνατές γροθιές στο κεφάλι και έπεσε στον διάδρομο. Βλέποντας τον Νίκο Παππά του φώναξε «τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής», με τον Παππά να απαντάει με ύφος, «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ για να ενημερώσει τους υπόλοιπους δημοσιογράφους, που βρίσκονταν εκεί, ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή. Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ , με τον Νίκο Παππά να κάνει με ύφος υποτιμητικά σχόλια.

Δεν έχει παραδοθεί

Ο δημοσιογράφος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του και σύμφωνα με πληροφορίες αναζητείται από τις αρχές για να δικασθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου. Κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο και δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και Left

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος παρέπεμψε τον Νίκο Παππά στην επιτροπή δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ για διαγραφή. Παράλληλα, ανακοίνωσε στον επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη ότι τίθεται εκτός ευρωομάδας.

Παράλληλα, η ευρωομάδα της Αριστεράς ανακοίνωσε ότι έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για τη διαγραφή του. «Η Αριστερά ενημερώθηκε άμεσα από τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με αναφορές για επεισόδιο τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, στο οποίο εμπλέκεται ευρωβουλευτής της ομάδας μας. Λαμβάνουμε τις καταγγελίες για βία εξαιρετικά σοβαρά και γνωρίζουμε ότι το μέλος έχει αποβληθεί από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία με το γραφείο της Αριστεράς ώστε να ληφθεί οριστική απόφαση για τη θέση του συγκεκριμένου ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Τι λέει ο δημοσιογράφος

Ο δημοσιογράφος σε ανάρτηση του τόνισε ότι τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. «Καλησπέρα σε όλους,όλες,όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους».

Μαρινάκης: Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών συμπεριφορών

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ότι ο Νίκος Παππάς είχε επιδείξει προβληματικές συμπεριφορές και στο παρελθόν. «Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία. Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης. Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».

Γεωργιάδης: Αν ήταν μάγκας θα πήγαινε να συλληφθεί

«Γενναίο» παλικάρι και αυτός….και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε κα τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μήν τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο @atsipras τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες διότι λέει «τους άρεσε η… https://t.co/PFI0LajQl5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 17, 2025

Ο υπουργός υγείας Άδωνις Γωργιάδης τόνισε πως ο ευρωβουλευτής κρύβεται για να γλιτώσει το αυτόφωρο.«“Γενναίο” παλικάρι και αυτός….και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε κα τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μήν τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες διότι λέει “τους άρεσε η μαγκιά του” και ότι “τα λέει έξω από τα δόντια”…και τώρα κρύβεται μη τυχόν και τον συλλάβουν εκεί διότι εκεί δεν παίζουν και κάτι τέτοια παλικάρια περνάνε δύσκολα….Συχνά ακούω πολλούς να φωνάζουν “να φύγετε εσείς και ας έρθει όποιος θέλει”…το δοκίμασαν και το 2015 και παρακάλαγαν για 50€ την εβδομάδα από τα χρήματα του», έγραε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε πως αν ήταν μάγκας θα είχε παραδοθεί στις αρχές. «Τώρα όσοι τον ψήφισαν θα το κρύβουν από ντροπή…. Α και μάγκας θα ήταν αν πήγαινε να συλληφθεί και να υπερασπιστεί την αθωότητα του όχι τώρα που κρύβεται και μετά θα ισχύει η ασυλία του ως ευρωβουλευτού ασυλία που στους αριστερούς δεν αρέσει μέχρι να την χρειαστούν φυσικά….Καλά Χριστούγεννα».

ΠΑΣΟΚ: Πράξεις βίας σε βάρος βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή

Την επίθεση στον Νίκο Γιαννόπουλο καταδίκασε το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «Πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας».

ΚΚΕ: Αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια

Το ΚΚΕ έκανε λόγο για μία αδιανόητη ενέργεια. «Πρόκειται για αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια που τελικά ρίχνει “νερό στον μύλο” εκείνων που θέλουν τους δημοσιογράφους έρμαια πολύμορφων πιέσεων και σκοπιμοτήτων».

Νέα Αριστερά: Η βία απέναντι σε δημοσιογρά αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του τύπου

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά τονίζει ότι βία κατά δημοσιογράφων συνιστά επίθεση στην ελευθεροτυπία. «Η επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, στο Στρασβούργο από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, είναι απολύτως καταδικαστέα και αδιανόητη.

«Η βία απέναντι σε δημοσιογράφο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία. Η Νέα Αριστερά στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό του δημοσιογράφου και κάθε ανθρώπου που κάνει τη δουλειά του χωρίς φόβο».

Καταδικάζει η ΕΣΗΕΑ

«Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου να του επιτεθεί αναίτια και να τον γρονθοκοπήσει στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

