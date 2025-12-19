Συντριβή αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Νεκρός ο πρώην πρωταθλητής NASCAR Γρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του

Νεκρός ανασύρθηκε ο πρώην πρωταθλητής οδηγός αγώνων NASCAR Γκρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του, από τα συντρίμμια του αεροσκάφους τύπου Cessna C550 που συνετρίβη την Πέμπτη, 18/12, στη Βόρεια Καρολίνα.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα οι νεκροί από το δυστύχημα είναι συνολικά επτά, μεταξύ αυτών ο πρώην πρωταθλητής, η σύζυγός του, και τα δύο παιδιά τους, 14 και 5 ετών.

Την είδηση για τον θάνατο του Γκρεγκ Μπιφλ επιβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ρίτσαρντ Χάντσον, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια, με ανάρτησή του στο Χ.

«Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του Γκρεγκ, της Κριστίνα και των παιδιών τους. Ήταν άνθρωποι που ζούσαν για να βοηθούν τους άλλους», έγραψε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι ο Γκρεγκ Μπιφλ δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος πρωταθλητής του NASCAR, αλλά και «ένας εξαιρετικός άνθρωπος».

I am devastated by the loss of Greg, Cristina, and their children, and my heart is with all who loved them.



They were friends who lived their lives focused on helping others. Greg was a great NASCAR champion who thrilled millions of fans. But he was an extraordinary person as… — Rep. Richard Hudson (@RepRichHudson) December 18, 2025

