ΚΟΣΜΟΣ

18.12.2025 23:46

Μαραθώνιες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες – «Μάχη» για το πόση «αλληλεγγύη» θα δοθεί στο Βέλγιο

18.12.2025 23:46
brussels daneio

Συνεχίζονται οι μαραθώνιες διαβουλεύσεις στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες για τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, με τις νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η «μάχη» δίνεται στο κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα καλύψουν την οικονομική ζημιά του Βελγίου, στην περίπτωση που η Ρωσία προχωρήσει σε αντίποινα.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο που προωθεί η Κομισιόν προβλέπει τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια να δοθούν με τη μορφή ενός «δανείου αποζημιώσεων», το οποίο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία, εάν και όταν η Ρωσία καταβάλλει αποζημιώσεις για τις πολεμικές καταστροφές.

Το Βέλγιο αντιδρά στο σχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι ενέχει σοβαρούς νομικούς και οικονομικούς κινδύνους, και θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταβολή τεράστιων αποζημιώσεων εάν η Ρωσία προχωρήσει σε αντίποινα και αγωγές. Ωστόσο, δέχεται ασφυκτικές πιέσεις στη Σύνοδο Κορυφής για να υποχωρήσει.

Αλληλεγγύη «χωρίς περιορισμό»

Στο νέο σχέδιο συμπερασμάτων που έφερε στη δημοσιότητα το Euractiv, περιλαμβάνει διατύπωση για «πλήρη [και χωρίς περιορισμό] αλληλεγγύη και κατανομή κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της με τα πληγέντα κράτη-μέλη και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ΕΕ, στο πλαίσιο του Δανείου Επανορθώσεων».

Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, η συζήτηση επικεντρώνεται στις λέξεις «χωρίς περιορισμό», καθώς αυτό θα σήμαινε ότι οι χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να είναι υποχρεωμένες να καλύψουν το Βέλγιο για ένα απεριόριστο χρηματικό ποσό, πέραν της αξίας του ίδιου του δανείου, το οποίο ανέρχεται σε 210 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το μέρος για την αλληλεγγύη έχει επεκταθεί από μια πρωινή εκδοχή σε μια πλήρη παράγραφο, μέρος της οποίας αναφέρει: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη ανησυχούν ιδιαίτερα ως χώρες υποδοχής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία και αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας».

Υεμένη: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες ο απολογισμός βομβιστικής επίθεσης στην πόλη Τάιζ

Μια νεκρή και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην Οδησσό

Φον ντερ Λάιεν: Αναβάλλεται η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τη Mercosur

Greg-Biffle
ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα: Νεκρός ο πρώην πρωταθλητής NASCAR Γρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του

nosokomeio-xania-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο στα Χανιά

vinda aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Conference League: Μυθική ανατροπή η ΑΕΚ από 0-2 σε 3-2 την Κραϊόβα – Πρόκριση στους «16»

opekepe eisaggelia
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης – Φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

