Φον ντερ Λάιεν: Αναβάλλεται η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τη Mercosur

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ που συναντώνται στις Βρυξέλλες πως μετατίθεται για τον Ιανουάριο η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας με τα κράτη της Mercosur (Mercado Común del Sur / Κοινή Αγορά του Νότου) – δηλαδή της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης –, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φιλοδοξούσε να υπογράψει το Σάββατο τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Mercosur στην πόλη Φοζ ντου Ιγκουάσου της Βραζιλίας. Ωστόσο, χρειαζόταν έγκριση από τις Βρυξέλλες, την οποία δεν έλαβε – κυρίως λόγω της αντίθεσης Γαλλίας και Ιταλίας.

Υπενθυμίζεται ότι εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες βρέθηκαν σήμερα στους δρόμους των Βρυξελλών, με γενικευμένες συγκρούσεις μεταξύ διαμαρτυρομένων αγροτών και της αστυνομίας, ενόψει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιδρώντας στην συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, .

