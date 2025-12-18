Χωρισμένοι σε δύο μπλοκ οι «27» της ΕΕ για την Ουκρανία: «Επιλέγουμε ή χρήματα σήμερα, ή αίμα αύριο» λέει ο Τουσκ

Χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα εισέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Οι «27» συζητούν για το αν θα χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία, ωστόσο, οι αντιδράσεις είναι πλέον αρκετές και δεν περιορίζονται στην Ουγγαρία και το Βέλγιο.

Χαρακτηριστικό της διχογνωμίας που υπάρχει, είναι η δήλωση του Ντόναλντ Τουσκ που είπε πως «η Ευρώπη έχει να επιλέξει ανάμεσα σε “χρήματα σήμερα” ή “αίμα αύριο”».

«Και δεν μιλάω μόνο για την Ουκρανία, μιλάω για την Ευρώπη. Και αυτή είναι δική μας απόφαση και μόνο δική μας. Νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επιτέλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων» επισήμανε με αποδέκτες χώρες που είτε είναι φιλορωσικές, είτε διαφωνούν με τη χρήση των ρωσικών assets.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ δήλωσε από πλευράς του ότι «οι προτάσεις αλλάζουν ενόσω μιλάμε… Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί. Δεν έχω δει έως στιγμής κείμενο στο οποίο το Βέλγιο θα μπορούσε να συμφωνήσει». To Βέλγιο διαφωνεί κάθετα με τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Το Βέλγιο απαιτεί όλη η ΕΕ, και χώρες εκτός ευρωζώνης, να αναλάβει το ρίσκο της πρότασης. Άλλες χώρες πρέπει να αναλάβουν την ίδια ευθύνη όπως το Βέλγιο. Δεν υπάρχει προηγούμενο για την πρόταση να χρησιμοποιηθούν ”παγωμένα” ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Τα ρωσικά κεφάλαια είναι μέρος όλων των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία».

«Ο Βέλγος πρωθυπουργός έχει δίκιο για τα ρωσικά κεφάλαια… Το θέμα αυτό είναι ”νεκρό”. Έχουμε αρκετή ισχύ για να μπλοκάρουμε μια συμφωνία» υποστήριξε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Από τη πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επανέλαβε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειαστεί για να επιτευχθεί συμφωνία, ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολίασε ότι «αν συμφωνήσουμε σε δάνειο αποζημίωσης, το ρίσκο πρέπει να το μοιραστούμε όλοι μας».

«Υποστηρίζω απόλυτα το Βέλγιο, αλλά δεν θα εγκαταλείψω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χωρίς λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας» πρόσθεσε.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Κατανοώ τις ανησυχίες ορισμένων κρατών μελών, ιδίως της βελγικής κυβέρνησης, αλλά ελπίζω ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς που ανήκει στην άλλη πλευρά.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για άμεση ανάγκη να βρεθεί μια κοινή λύση.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει το δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του.

Απαισιόδοξος είναι ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει σημάδι για λύση στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας»

Η Σύνοδος προμηνύεται δύσκολη…

