Νέο «όχι» από Βέλγιο στην πρόταση για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Εντείνεται το αδιέξοδο της ΕΕ

Το Βέλγιο αντιτάχθηκε τη Δευτέρα στις προτεινόμενες παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποδέσμευση ενός δανείου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, διαψεύδοντας τις ελπίδες της ΕΕ να εξασφαλίσει μια συμφωνία εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Πέμπτης.

Με δύο ημέρες να απομένουν, η Επιτροπή κάνει μια τελευταία προσπάθεια να πείσει τις χώρες μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν το δάνειο, ώστε δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά αποθέματα που τηρούνται στην τράπεζα Euroclear στις Βρυξέλλες να μπορέσουν να απελευθερωθούν για να στηρίξουν την οικονομία του Κιέβου που μαστίζεται από τον πόλεμο.

Οι 27 απεσταλμένοι της ΕΕ θα συνεχίσουν τις συζητήσεις για το σχέδιο αργότερα την Τρίτη, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς ολοκληρωτικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία σημείωσαν κάποια πρόοδο κατά τη διάρκεια συνάντησης Δυτικών ηγετών και απεσταλμένων των ΗΠΑ στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Μετά από ημέρες διαπραγματεύσεων για τα περιουσιακά στοιχεία, η Επιτροπή πρότεινε τη Δευτέρα νομικές αλλαγές στην πρότασή της για να εξασφαλίσει πολιτική υποστήριξη από το Βέλγιο.

Έδωσε νομικές διαβεβαιώσεις ότι, υπό κάθε σενάριο, το Βέλγιο θα μπορούσε να αξιοποιήσει έως και 210 δισεκατομμύρια ευρώ εάν αντιμετωπίσει νομικές αξιώσεις ή αντίποινα από τη Ρωσία, σύμφωνα με το τελευταίο κείμενο που είδε το POLITICO. Ανέφερε επίσης ότι δεν πρέπει να δοθούν χρήματα στην Ουκρανία πριν οι χώρες της ΕΕ παράσχουν οικονομικές εγγυήσεις που καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της πληρωμής.

Σε μια περαιτέρω παραχώρηση, η Επιτροπή έδωσε εντολή σε όλες τις χώρες της ΕΕ να τερματίσουν τις διμερείς επενδυτικές τους συνθήκες με τη Ρωσία, για να διασφαλίσουν ότι το Βέλγιο δεν θα μείνει μόνο του να αντιμετωπίζει αντίποινα από τη Μόσχα.

Ωστόσο, το Βέλγιο δήλωσε ότι οι διαβεβαιώσεις δεν ήταν αρκετές κατά τη διάρκεια συνάντησης των πρεσβευτών της ΕΕ τη Δευτέρα το βράδυ, δήλωσαν τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ στο POLITICO.

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία μέχρι το EUCO [Ευρωπαϊκό Συμβούλιο]», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος, όπως και άλλοι που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, έλαβε ανωνυμία για να μιλήσει ελεύθερα.

Η βελγική κυβέρνηση αντιτίθεται στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, φοβούμενη ότι θα είναι υποχρεωμένη να αποπληρώσει το πλήρες ποσό εάν η Ρωσία επιχειρήσει να ανακτήσει τα χρήματα. Αλλά σε μια περαιτέρω επιπλοκή, τέσσερις άλλες χώρες – η Ιταλία, η Μάλτα, η Βουλγαρία και η Τσεχία – υποστήριξαν το αίτημα του Βελγίου να διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης για την Ουκρανία, όπως το κοινό χρέος.

Ενώ η Γαλλία συνεχίζει να υποστηρίζει δημόσια το σχέδιο για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία — ο υπουργός Ευρώπης της χώρας, Μπέντζαμιν Χαντάντ, δήλωσε στις Βρυξέλλες την Τρίτη ότι το Παρίσι το υποστηρίζει — ένα άτομο κοντά στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το Παρίσι είναι «ουδέτερο» ως προς το αν η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει τα δισεκατομμύρια της Μόσχας ή να στραφεί σε ευρωομόλογα για να αποτρέψει την πτώχευση της Ουκρανίας.

Οι υποστηρικτές του σχεδίου — όπως η Γερμανία — επιμένουν ότι δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Λένε ότι το κοινό χρέος δεν είναι εφικτό επειδή απαιτεί ομοφωνία — πράγμα που σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος εδώ και καιρό είναι επιφυλακτικός ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας, θα μπορούσε να μπλοκάρει την πρωτοβουλία.

«Ας μην αυταπατόμαστε. Αν δεν πετύχουμε σε αυτό, η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει θα πληγεί σοβαρά για χρόνια, αν όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Αλλά αυτό το επιχείρημα δεν είναι πειστικό για όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι επικριτές ισχυρίζονται ότι η Γερμανία επιμένει να χρησιμοποιεί ρωσικά περιουσιακά στοιχεία επειδή είναι ιδεολογικά αντίθετη στο κοινό χρέος της ΕΕ.

«Η αφήγηση είναι ότι η Ουγγαρία είναι κατά του κοινού χρέους [για την Ουκρανία]. Η πραγματικότητα είναι ότι οι λιτοί βόρειοι είναι κατά του κοινού χρέους», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

