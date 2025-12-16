Ουκρανία: «Δεν θα τελειώσει η Σύνοδος Κορυφής, αν δεν λύσουμε το θέμα της χρηματοδότησης», λέει η Κύπρος – Επιμένει στο «όχι» το Βέλγιο

Το πλήρες αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ΕΕ όσον αφορά στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας αποτυπώνουν δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που καλείται να αποφασίσει αν αυτή θα γίνει μέσω της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών assets ή μέσω έκδοσης κοινού χρέους.

Οι ηγέτες της ΕΕ που θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα θα παραμείνουν σε διαπραγματεύσεις μέχρι να βρουν λύση στην κρίση χρηματοδότησης της Ουκρανίας, ξεκαθάρισε η Κύπρος, επιμένοντας ότι το ζήτημα δεν θα αναβληθεί για την 1η Ιανουαρίου, όταν θα αναλάβει την εξαμηνιαία προεδρία της ΕΕ.

Η Κύπρια αναπληρώτρια υπουργός ΕΕ Μαριλένα Ραούνα δήλωσε στο POLITICO ότι οι ηγέτες έχουν «να λάβουν μια κρίσιμη απόφαση στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», το οποίο ξεκινά την Πέμπτη. Οι συζητήσεις για το πώς να διασφαλιστεί ότι το Κίεβο δεν θα ξεμείνει από χρήματα μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους ήταν «δύσκολες», συνέχισε, αλλά «όλοι είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν στις Βρυξέλλες μέχρι να καταλήξουμε σε απόφαση για το θέμα της χρηματοδότησης».

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι διαπραγματεύσεις της Πέμπτης ενδέχεται να διαρκέσουν ώρες, ή ακόμη και ημέρες, για να καταλήξουν σε αποτέλεσμα και μπορεί να συνεχιστούν μέχρι το Σαββατοκύριακο, παρά τις πιέσεις στο πρόγραμμα των ηγετών. Η εναλλακτική λύση, σύμφωνα με αξιωματούχους, είναι η Ουκρανία να μείνει χωρίς χρήματα — κάτι που δεν θα επιτραπεί να συμβεί.

Τα επίμαχα 210 δισ.

Η ΕΕ προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με ένα σχέδιο για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την εγγύηση ενός δανείου ύψους 210 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού του Κιέβου και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας.

Ωστόσο, το Βέλγιο — το οποίο φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων — έχει λάβει την υποστήριξη της Ιταλίας, της Μάλτας και της Βουλγαρίας για την υποβολή νομικών ερωτημάτων σχετικά με τις προτάσεις, στις οποίες ήδη αντιτίθενται κατ’ αρχήν οι φιλικές προς το Κρεμλίνο χώρες Ουγγαρία και Σλοβακία.

«Αρκετά κράτη μέλη έχουν δηλώσει ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τη νομική βεβαιότητα. Πιστεύω ότι λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό θα ανοίξει τον δρόμο, ελπίζω, για μια απόφαση», δήλωσε η κ. Ραούνα. «Πιστεύω ότι πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες… Πρέπει επίσης να έχουμε επίγνωση του μηνύματος που θα στείλουμε αν δεν καταλήξουμε σε απόφαση».

Ανησυχίες

Οι συνομιλίες μεταξύ των πρεσβευτών σχετικά με το τεχνικό πλαίσιο της κίνησης αυτής ακυρώθηκαν την Κυριακή και θα συνεχιστούν μέχρι και λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη. Διπλωμάτες δήλωσαν στο POLITICO ότι παραμένουν πεπεισμένοι ότι το σχέδιο είναι εφικτό και ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, δεδομένης της αντίθεσης των πρωτευουσών να δανειστούν τα χρήματα απευθείας.

Παρ’ όλα αυτά, αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η μη εξέταση άλλων επιλογών θα σήμαινε σημαντικές καθυστερήσεις σε περίπτωση απόρριψης του σχεδίου για τα περιουσιακά στοιχεία. «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», δήλωσε ο κ. Ραούνα.

Η Κύπρος αναλαμβάνει την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αρχές του επόμενου έτους, δίνοντας σε μία από τις μικρότερες χώρες του μπλοκ έναν σημαντικό ρόλο στην επίβλεψη των διπλωματικών συνομιλιών. Μαζί με την Ιρλανδία, είναι μία από τις δύο στρατιωτικά ουδέτερες χώρες που θα αναλάβουν αυτόν τον ρόλο το 2026.

Εμμονή στο «όχι»

Πάντως, το Βέλγιο απέρριψε εκ νέου τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποδέσμευση δανείου ύψους 210 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, διαψεύδοντας τις ελπίδες της ΕΕ να επιτύχει συμφωνία εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών την Πέμπτη.

Με δύο ημέρες να απομένουν, η Επιτροπή κάνει μια τελευταία προσπάθεια να πείσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν το δάνειο, ώστε να αποδεσμευτούν δισεκατομμύρια ευρώ από τα ρωσικά αποθέματα που τηρούνται στην τράπεζα Euroclear στις Βρυξέλλες για να στηρίξουν την οικονομία του Κιέβου, που έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Οι 27 απεσταλμένοι της ΕΕ θα συνεχίσουν τις συζητήσεις για το σχέδιο αργότερα την Τρίτη, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία σημείωσαν κάποια πρόοδο κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δυτικών ηγετών και των απεσταλμένων των ΗΠΑ στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Μετά από ημέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία, η Επιτροπή πρότεινε τη Δευτέρα νομικές αλλαγές στην πρότασή της, προκειμένου να εξασφαλίσει την πολιτική υποστήριξη του Βελγίου. Έδωσε διαβεβαιώσεις ότι, σε κάθε περίπτωση, το Βέλγιο θα μπορούσε να αξιοποιήσει έως και 210 δισ. ευρώ εάν αντιμετωπίσει νομικές αξιώσεις ή αντίποινα από τη Ρωσία, σύμφωνα με το τελευταίο κείμενο που είδε το POLITICO.

Δεν πείθεται το Βέλγιο

Τόνισε επίσης ότι δεν πρέπει να δοθούν χρήματα στην Ουκρανία πριν οι χώρες της ΕΕ παράσχουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της πληρωμής. Σε μια περαιτέρω παραχώρηση, η Επιτροπή έδωσε εντολή σε όλες τις χώρες της ΕΕ να τερματίσουν τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους με τη Ρωσία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Βέλγιο δεν θα μείνει μόνο του να αντιμετωπίσει τα αντίποινα της Μόσχας.

Ωστόσο, το Βέλγιο δήλωσε ότι οι διαβεβαιώσεις δεν ήταν αρκετές κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης των πρεσβευτών της ΕΕ το βράδυ της Δευτέρας, όπως ανέφεραν τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ στο POLITICO. «Δεν θα υπάρξει συμφωνία μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ ο οποίος, όπως και άλλοι που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για να μιλήσει ελεύθερα.

Η βελγική κυβέρνηση αντιτίθεται στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, φοβούμενη ότι θα υποχρεωθεί να επιστρέψει το σύνολο του ποσού εάν η Ρωσία επιχειρήσει να ανακτήσει τα χρήματα. Ωστόσο, σε μια περαιτέρω επιπλοκή, τέσσερις άλλες χώρες — η Ιταλία, η Μάλτα, η Βουλγαρία και η Τσεχία — υποστήριξαν το αίτημα του Βελγίου να εξερευνήσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την Ουκρανία, όπως το κοινό χρέος.

Η Γαλλία και οι άλλοι

Ενώ η Γαλλία συνεχίζει να υποστηρίζει δημοσίως το σχέδιο για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία — ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της χώρας, Μπενζαμέν Χαντάντ, δήλωσε την Τρίτη στις Βρυξέλλες ότι το Παρίσι το υποστηρίζει — ένα πρόσωπο κοντά στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το Παρίσι είναι «ουδέτερο» ως προς το αν η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει τα δισεκατομμύρια της Μόσχας ή να στραφεί σε ευρωομόλογα για να αποτρέψει την πτώχευση της Ουκρανίας.

Οι υποστηρικτές του σχεδίου — όπως η Γερμανία — επιμένουν ότι δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Λένε ότι το κοινό χρέος δεν είναι εφικτό επειδή απαιτεί ομοφωνία — πράγμα που σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος από καιρό είναι επιφυλακτικός όσον αφορά την υποστήριξη προς την Ουκρανία, θα μπορούσε να μπλοκάρει την πρωτοβουλία.

«Ας μην αυταπατόμαστε. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσει θα υποστεί σοβαρή ζημιά για χρόνια, αν όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Αλλά αυτό δεν πείθει όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι επικριτές ισχυρίζονται ότι η Γερμανία επιμένει στη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επειδή είναι ιδεολογικά αντίθετη στο κοινό χρέος της ΕΕ. «Η αφήγηση είναι ότι η Ουγγαρία είναι κατά του κοινού χρέους για την Ουκρανία. Η πραγματικότητα είναι ότι οι “φειδωλοί” είναι κατά του κοινού χρέους», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

