ΚΟΣΜΟΣ

16.12.2025 13:05

Πολωνία: Συνελήφθη φοιτητής που ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά

16.12.2025 13:05
christmas market new

Για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά κατηγορείται ένας φοιτητής που συνελήφθη και κρατείται από τις Αρχές στην Πολωνία, όπως ανακοινώθηκε σήμερα Τρίτη (16.12.25).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ειδικών υπηρεσιών ασφαλείας της Πολωνίας, ο Ματέους Β, φοιτητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λούμπλιν, ήθελε να διαπράξει επίθεση με τη χρήση εκρηκτικών και σχεδίαζε να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος.

«Στόχος του εγκλήματος ήταν να τρομοκρατήσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων και να υποστηρίξει το Ισλαμικό Κράτος. Κατά την διάρκεια της έρευνας, πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας κατέσχεσαν αρχεία δεδομένων και αντικείμενα σχετιζόμενα με το Ισλάμ», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Η εισαγγελία απήγγειλε εναντίον του κατηγορίες για «προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης η οποία μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων».

«Επίσης, έκανε ενέργειες για να έρθει σε επαφή με τρομοκρατική οργάνωση, και για να εξασφαλίσει την υποστήριξή της στην διάπραξη της επίθεσης», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση τριών μηνών.

