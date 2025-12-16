search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:08
16.12.2025 12:26

Μόσχα προς Κίεβο: «Νιετ» σε χριστουγεννιάτικη εκεχειρία 

peskov

Το Κρεμλίνο διεμήνυσε την Τρίτη ότι η κατάπαυση του πυρός των Χριστουγέννων που πρότεινε η Ουκρανία θα εξαρτηθεί από το αν θα επιτευχθεί ή όχι ειρηνευτική συμφωνία.

Η Ρωσία δεν θέλει κατάπαυση του πυρός που θα επέτρεπε στο Κίεβο να προετοιμαστεί για περαιτέρω μάχες, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη δει λεπτομέρειες των προτάσεων για εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, τις οποίες Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον έχει προσφερθεί να παράσχει.

Πολιτικοί στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να θυμούνται τους προγόνους τους που ήταν ενεργά μέλη του ναζιστικού κόμματος, κάτι που προκαλεί μεγάλη ανησυχία, δήλωσε στο μεταξύ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο Ραδιοτηλεοπτικό Σώμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB).

Ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι η κατάσταση γύρω από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας καταδεικνύει ότι «η κλοπή είναι στο αίμα των Ευρωπαίων» 

Η Ευρώπη είχε πολλές ευκαιρίες να συμμετάσχει στη διαδικασία επίλυσης της «σύγκρουσης» στην Ουκρανία, αλλά τις αγνόησε όλες ισχυρίστηκε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας. 

«Η Ρωσία δεν έχει τίποτα να επικοινωνήσει με την τρέχουσα ευρωπαϊκή ηγεσία» διεμήνυσε.

Σχετικά με τους ισχυρισμούς της Δύσης κατά της Ρωσίας

Οι ισχυρισμοί των δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία δεν είναι άξια εμπιστοσύνης είναι «κενά λόγια».

Η Δύση δεν έχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Ρωσία δεν έχει ποτέ εφαρμόσει καμία από τις υποχρεώσεις της.

