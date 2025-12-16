Έπεσε λόγω θυελλωδών ανέμων το Άγαλμα της Ελευθερίας της Βραζιλίας (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα πλάνα θυμίζουν Χόλιγουντ και ταινία καταστροφής.
Το Άγαλμα της Ελευθερίας αρχικά πήρε κλίση και κατόπιν έπεσε από το βάθρο του, αλλά δεν μιλάμε για το ορίτζιναλ, αλλά ένα… βραζιλιάνικο.
Το αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας, που σύμφωνα με πληροφορίες ανεγέρθηκε το 1900, στην Γκουαΐμπα στο Πόρτο Αλέγκρε κατέρρευσε και θρυμματίστηκε λόγω ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.
Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.
