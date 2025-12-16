search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

16.12.2025 00:48

«Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής – Προοπτική διαλόγου με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία

16.12.2025 00:48
saleh-gerapetritis

«Άκυρο» χαρακτήρισε δημοσίως για πρώτη μετά από 6 χρόνια το τουρκολιβυκό μνημόνιο ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, ο οποίος πριν λίγες ημέρες είχε επισκεφθεί την Αθήνα.

Σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ακίλα Σάλεχ δήλωσε ότι το μνημόνιο είναι άκυρο, ανοίγοντας τον δρόμο για διαπραγμάτευση, όπως λέει, με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Τουρκία για τις οριοθετήσεις των θαλάσσιων ζωνών.

Ο ίδιος τόνισε ότι δικαιοδοσία για επικύρωση διεθνών συνθηκών, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τα θαλάσσια σύνορα, έχει αποκλειστικά η Βουλή των Αντιπροσώπων και οποιαδήποτε συμφωνία που συνάπτεται εκτός αυτού του συνταγματικού πλαισίου δεν έχει νομική ισχύ.

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι η μόνη αρμόδια αρχή που έχει την εξουσία να κυρώνει διεθνείς συμφωνίες», είπε χαρακτηριστικά επαναβεβαιώνοντας ότι «η θαλάσσια συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ με την Τουρκία ούτε παρουσιάστηκε, ούτε εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και, ως εκ τούτου, είναι νομικά άκυρη και μη δεσμευτική για το λιβυκό κράτος».

«Ό,τι οικοδομείται πάνω στην παρανομία παραμένει παράνομο, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει περάσει», τόνισε.

Ευκαιρία της Λιβύης να επανακαθορίσει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της

Ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης επισήμανε ότι η Λιβύη διαθέτει πλέον μια νέα ευκαιρία να επανακαθορίσει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη φάση θα πρέπει να είναι φάση συνεννοήσεων και όχι αντιπαραθέσεων, και ότι η λιβυκή κυριαρχία στα χωρικά της ύδατα αποτελεί «κόκκινη γραμμή» που δεν μπορεί να παραβιαστεί.

Σχετικά με τις διεθνείς αντιδράσεις απέναντι στο μνημόνιο, ο Σάλεχ δήλωσε ότι ορισμένες χώρες αναγνωρίζουν την έλλειψη νομιμότητάς του, ενώ άλλες την αντιμετώπισαν ως τετελεσμένο γεγονός για πολιτικούς λόγους.

Μιλώντας για την Ελλάδα, ο Σάλεχ ανέφερε ότι αρχικά κράτησε σκληρή στάση λόγω της ζημίας που, κατά την άποψή της, προκαλούσε στα συμφέροντά της, αλλά αργότερα έδειξε ετοιμότητα για διάλογο, ενώ η Αίγυπτος ήταν εξαρχής σαφής στην απόρριψή της, λόγω της περιφερειακής αστάθειας που θα μπορούσε να προκαλέσει.

Ο Σάλεχ υποστήριξε ακόμα ότι η Ελλάδα βασίζεται στο νησί της Κρήτης για να καθορίσει τη δική της ΑΟΖ, ορισμό τον οποίο χαρακτήρισε «παράλογο και υπερβολικά κοντινό στις λιβυκές ακτές», σημειώνοντας μάλιστα πως η κίνηση αυτή «δεν υποστηρίζεται από το διεθνές δίκαιο».

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι έχει ανατεθεί σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων να εξετάσει διεξοδικά τον φάκελο και να υποβάλει ολοκληρωμένη έκθεση που θα καλύπτει όλες τις τεχνικές και γεωπολιτικές πτυχές με τις εμπλεκόμενες χώρες.

Σχετικά δε, με μελλοντικές διευθετήσεις, ο Σάλεχ τόνισε ότι η Λιβύη δεν είναι υποχρεωμένη να επιλέξει κάποια συγκεκριμένο μπλοκ δυνάμεων, τονίζοντας παράλληλα ότι το κράτος του είναι ανεξάρτητο και ότι τα εθνικά του συμφέροντα αποτελούν τη βάση κάθε διαπραγμάτευσης, με παράλληλη διασφάλιση ισορροπημένων σχέσεων με όλα τα μέρη.

