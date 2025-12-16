search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:26
16.12.2025 11:36

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος τρομοκράτης και καταθέτει

16.12.2025 11:36
akram

Ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ που σκόρπισε τον θάνατο μαζί με τον πατέρα του στην παραλία του Μποντάι στο Σίδνεϊ, ξύπνησε από το κώμα.

Σύμφωνα με τα αυστραλιανά ΜΜΕ, ο 24χρονος δράστης έχει τις αισθήσεις του και έχει αρχίσει ήδη να καταθέτει -στο επίπεδο που του επιτρέπει η υγεία του- για τους φόνους που διέπραξε.

Δεν έχει γίνει γνωστή προσώρας τι έχει πει. Μαζί με τον 50χρονο πατέρα του, Σατζίντ (έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας), σκότωσαν 15 πολίτες, πριν ο πατέρας του ακινητοποιηθεί αρχικά από έναν πολίτη, τον Αχμέντ Αλ Αχμέντ, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, καθώς δέχτηκε δύο σφαίρες.

Μάλιστα, τον Αχμέντ, για τον οποίο έχει συγκεντρωθεί δωρεά άνω των 2 εκατ. δολαρίων, επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζι. 

Την ίδια στιγμή, κόσμος συνεχίζει να συρρέει στον τόπο της τραγωδίας. Κόσμος ανάβει κεριά και αφήνει λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων. Στη χώρα έχει κηρυχθεί πένθος για την τρομοκρατική επίθεση.

