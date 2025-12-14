Σίδνεϊ: Στους 16 οι νεκροί από το μακελειό στην παραλία Μποντάι – Πατέρας και γιος οι δράστες του μακελειού – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Για 10 λεπτά οι θαμώνες στην παραλία Μπονταϊ του Σίδνεϊ έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη. Η τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αυστραλία είναι κάτι που δεν περίμεναν ανήμερα της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει τους 16 νεκρούς πλέον, ενώ 26 είναι οι τραυματίες και 40 συνολικά νοσηλεύονται, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας.

Δράστες ήταν πατέρας και γιος, καθώς ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο πρόσωπο της ένοπλης επίθεσης. Ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο άλλος δράστης που εξουδετερώθηκε στην επίθεση, ταυτοποιήθηκε και αποδείχθηκε πως είναι ο ίδιος του ο πατέρας…

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε κι επίσημα τρομοκρατική από την αστυνομία, σε μία από τις χειρότερες επιθέσεις που έχει βιώσει η χώρα.

Η επίθεση συνέβη περίπου τις 18:45 τοπική ώρα (09:45 ώρα Ελλάδας) ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, όπου όπως κάθε Σαββατοκύριακο, η διάσημη παραλία είναι συνήθως είναι γεμάτη με περιπατητές, κολυμβητές και σέρφερ.

«Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, σε συνέντευξη Τύπου. Αυτή ήταν μια «τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον. «Ανακαλύψαμε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον δράστη που σκοτώθηκε», τόνισε, συμπληρώντας πως ομάδα πυροτεχνουργών επιχειρεί για να εντοπίσει πιθανούς άλλους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Νεκρός ο ένας δράστης, νοσηλεύεται τραυματίας ο δεύτερος

Μέσα από αυτή τη τραγωδία, ένας άνδρας, ο 43χρονος Αχμέντ αλ Αχμέντ, θεωρείται εθνικός ήρωας. Η παρέμβασή του γλίτωσε πολύ κόσμο καθώς αιφνιδίασε έναν εκ των δύο δραστών και του άρπαξε το όπλο, μετά από σύντομη πάλη, προερχόμενος από πίσω του.

A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.



He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4 December 14, 2025

Η ενέργειά του κατάφερε να περιορίσει τον αριθμό των νεκρών, ενώ ο ίδιος δέχτηκε δύο σφαίρες από τον άλλο δράστη που βρισκόταν πάνε σε πεζογέφυρα, μερικές δεκάδες μέτρα πιο μακριά.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ».

«Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Ο Μάικ Μπέρτζες, ανώτατος αξιωματούχος των αυστραλιανών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι ένας από τους ύποπτους για την επίθεση ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά δεν είχε θεωρηθεί άμεση απειλή.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας και καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι το κακό που εξαπολύθηκε είναι «πέρα από κάθε λογική». «Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, που θα έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς, μια γιορτή πίστης», είπε. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», πρόσθεσε.

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα».

#Australia 🇦🇺: Two gunmen carried out shooting attack during Jewish holiday event at Bondi Beach in #Sydney. 12 people killed and numerous wounded.



Perpetrators seemingly used 12-Gauge shotgun and a possible Beretta BRX1 rifle with Aimpoint Micro H-1 2MOA pattern red dot. pic.twitter.com/ltFjgCjIlk — War Noir (@war_noir) December 14, 2025

Πυροβολισμοί επί 10 λεπτά

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα…σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

#WATCH :🚨New video shows the terror at Bondi Beach



For 15 minutes, hundreds of families were fearing for their lives. So many people will suffer from life-long mental trauma after this❗️#bondibeach #bondiattack #Australia #Sydney pic.twitter.com/NZzY8Lu6X5 — U R B A N S E C R E T S 🤫 (@stiwari1510) December 14, 2025

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό… δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού.

Το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC έδειξε εικόνες ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι κοντά στην παραλία, καθώς και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος της περιοχής Χάρι Γουίλσον στο ABC.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η συνήθως ζωντανή και θορυβώδης γειτονιά εκκενώθηκε, ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους πολύβουους δρόμους και τα φώτα των νυχτερινών κέντρων έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έμοιαζαν με φλας.

Η σημερινή επίθεση είναι από τις χειρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή σε πληθυσμό αλλά βαθιά ενσωματωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζουν στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνταϊ.

«Αν γίναμε στόχος σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι σε κλίμακα που κανένας μας δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε στο Sky News ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνοντας σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, προσθέτοντας ότι ο σύμβουλός του για τα μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκε στην επίθεση.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε την ένοπλη επίθεση σε ανακοίνωσή του: «Αυτές οι πράξεις βίας και τα εγκλήματα δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου». «Αυτή είναι η στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη», πρόσθεσε.

