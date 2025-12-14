Μακελειό στο Σίδνεϊ: Παρών στο αιματοκύλισμα ένας επιζών από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου (Video)

Επιζών της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του τρομοκρατικού χτυπήματος που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας.

«Ήμουν εδώ με την οικογένειά μου, ήταν γιορτή του Χανουκά, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι, υπήρχαν παιδιά, υπήρχαν ηλικιωμένοι, οικογένειες που διασκέδαζαν», είπε ο Άρσεν Οστρόβσκι, διεθνής δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ανέφερε ότι «υπήρχαν πυροβολισμοί παντού, άνθρωποι που σκύβαν, ήταν απόλυτο χάος. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, από πού προέρχονταν οι πυροβολισμοί».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι είχε επιβιώσει από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Έχουμε περάσει χειρότερα, θα το ξεπεράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είδα τουλάχιστον έναν οπλοφόρο… να πυροβολεί τυχαία και προς όλες τις κατευθύνσεις. Είδα παιδιά να πέφτουν στο έδαφος, είδα ηλικιωμένους, είδα ανάπηρους, ήταν ένα απόλυτο μακελειό», συμπλήρωσε.

This is nothing but unacceptable. My heart goes you to the victims of the Bondi Beach attack. https://t.co/zIcXKF97m8 December 14, 2025

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα δω κάτι τέτοιο στην Αυστραλία»

Ο άνδρας ανέφερε ότι η 7η Οκτωβρίου ήταν η τελευταία φορά που είδε κάτι τέτοιο. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα στην Αυστραλία, όχι στη διάρκεια της ζωής μου — και μάλιστα στην παραλία Bondi, σε έναν τόσο εμβληματικό τόπο», σχολίασε.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ τουλάχιστον 30τραυματίστηκαν μετά τη φρικτή επίθεση.

Ένα εβραϊκό φεστιβάλ, το Chanukah by the Sea, που διαφημιζόταν ως μια βραδιά οικογενειακής διασκέδασης, βρισκόταν σε εξέλιξη, με παιδιά να παρευρίσκονται στην εκδήλωση, όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι δύο άνδρες βγήκαν από ένα όχημα στη λεωφόρο Campbell Parade, κοντά στο Bondi Pavilion, και άρχισαν να πυροβολούν γύρω στις 6:40 μ.μ. την Κυριακή, με βίντεο να δείχνουν έκρηξη μετά την έκρηξη στον τουριστικό δρόμο. Κάποιοι μάρτυρες ανέφεραν περισσότερους από 30 πυροβολισμούς.

Αρκετοί άνθρωποι φαίνονταν να κείτονται τραυματισμένοι και ακίνητοι στο γρασίδι. Άλλοι μεταφέρονταν σε ασθενοφόρα πάνω σε φορεία, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν πανικό, σύγχυση και δυσπιστία, καθώς το χάος συνέχιζε να εκτυλίσσεται με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται επί τόπου.

Ένας από τους ενόπλους πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία. Ο άλλος πυροβολήθηκε και βρίσκεται υπό κράτηση.

