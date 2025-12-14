search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 18:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.12.2025 15:56

Νετανιάχου για μακελειό στην Αυστραλία: Είχα πει στον Αλμπανέζι ότι η κυβέρνησή του ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού»

14.12.2025 15:56
netaniaxou 88- new

Σε σκληρές δηλώσεις κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης προχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην πρώτη του επίσημη αντίδραση μετά το μακελειό με τους 12 νεκρούς (ανάμεσά τους και ένας εκ των δραστών) στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός -που είχε κατηγορήσει την Καμπέρα πως ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού», επειδή αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος (!)- παράφρασε την επιστολή που είχε στείλει τότε στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας για να τον κατηγορήσει πως ενθαρρύνει «το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα κυριαρχεί στους δρόμους σας».

»Ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος. Εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί. Πρέπει να αντικαταστήσετε την αδυναμία με δράση», σημείωσε.

«Είμαστε σε μάχη ενάντια στον παγκόσμιο αντισημιτισμό»

Ο Νετανιάχου, πρόσθεσε, πως η επίθεση ήταν «φρικτή». «Ψυχρός φόνος. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αυξάνεται κάθε λεπτό. Είδαμε το βάθος του κακού. Είδαμε επίσης την κορυφή του εβραϊκού ηρωισμού», είπε, αναφερόμενος στα βίντεο όπου ένας πολίτης επιχείρησε να αφοπλίσει τους δράστες.

«Βρισκόμαστε σε μια μάχη ενάντια στον παγκόσμιο αντισημιτισμό και ο μόνος τρόπος για να τον αντιμετωπίσουμε, είναι να τον καταγγείλουμε και να τον πολεμήσουμε», συνεχίζει ο Νετανιάχου. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό κάνουμε στο Ισραήλ. Οι IDF και οι δυνάμεις ασφαλείας μας, μαζί με την κυβέρνησή μας και τον λαό μας, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

Σε μια έμμεση επίθεση κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης, ο Νετανιάχου τονίζει: «Θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε όσους δεν καταγγέλλουν, αλλά ενθαρρύνουν. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε από τους ηγέτες των ελεύθερων εθνών να κάνουν όσα απαιτούνται. Δεν θα τα παρατήσουμε, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε όπως έκαναν οι πρόγονοί μας».

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στο Σίνδεϊ: «Αδελφές και αδελφοί μας δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες» είπε ο πρόεδρος του Ισραήλ

Στο Βερολίνο Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει της κρίσιμης συνάντησης για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», λέει ο Ζελένσκι

Μακελειό στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Κρατείται ύποπτος για τους πυροβολισμούς – Στους 2 οι νεκροί και 9 οι τραυματίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ktel_thessaloniki_2502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου για το περιστατικό σε σιδηροδρομική διάβαση 

xrysoxoidis 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Έρχονται και άλλες συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

rafah_gaza_eripia
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Μέλη της κυβέρνησης Τραμπ… μυρίστηκαν χρήμα για την ανοικοδόμηση της Γάζας και κοντραροχτυπιούνται

salamina21
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια

agrotes_trakter_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα αιτήματα των αγροτών στον Μητσοτάκη: Επιστροφή των κλεμένων από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αποζημίωση για θανατωμένα ζώα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 18:22
ktel_thessaloniki_2502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου για το περιστατικό σε σιδηροδρομική διάβαση 

xrysoxoidis 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Έρχονται και άλλες συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

rafah_gaza_eripia
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Μέλη της κυβέρνησης Τραμπ… μυρίστηκαν χρήμα για την ανοικοδόμηση της Γάζας και κοντραροχτυπιούνται

1 / 3