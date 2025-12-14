Νετανιάχου για μακελειό στην Αυστραλία: Είχα πει στον Αλμπανέζι ότι η κυβέρνησή του ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού»

Σε σκληρές δηλώσεις κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης προχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην πρώτη του επίσημη αντίδραση μετά το μακελειό με τους 12 νεκρούς (ανάμεσά τους και ένας εκ των δραστών) στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χανουκά.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός -που είχε κατηγορήσει την Καμπέρα πως ρίχνει λάδι «στη φωτιά του αντισημιτισμού», επειδή αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος (!)- παράφρασε την επιστολή που είχε στείλει τότε στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας για να τον κατηγορήσει πως ενθαρρύνει «το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα κυριαρχεί στους δρόμους σας».

»Ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος. Εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί. Πρέπει να αντικαταστήσετε την αδυναμία με δράση», σημείωσε.

«Είμαστε σε μάχη ενάντια στον παγκόσμιο αντισημιτισμό»

Ο Νετανιάχου, πρόσθεσε, πως η επίθεση ήταν «φρικτή». «Ψυχρός φόνος. Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς αυξάνεται κάθε λεπτό. Είδαμε το βάθος του κακού. Είδαμε επίσης την κορυφή του εβραϊκού ηρωισμού», είπε, αναφερόμενος στα βίντεο όπου ένας πολίτης επιχείρησε να αφοπλίσει τους δράστες.

«Βρισκόμαστε σε μια μάχη ενάντια στον παγκόσμιο αντισημιτισμό και ο μόνος τρόπος για να τον αντιμετωπίσουμε, είναι να τον καταγγείλουμε και να τον πολεμήσουμε», συνεχίζει ο Νετανιάχου. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό κάνουμε στο Ισραήλ. Οι IDF και οι δυνάμεις ασφαλείας μας, μαζί με την κυβέρνησή μας και τον λαό μας, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό».

Σε μια έμμεση επίθεση κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης, ο Νετανιάχου τονίζει: «Θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε όσους δεν καταγγέλλουν, αλλά ενθαρρύνουν. Θα συνεχίσουμε να απαιτούμε από τους ηγέτες των ελεύθερων εθνών να κάνουν όσα απαιτούνται. Δεν θα τα παρατήσουμε, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε όπως έκαναν οι πρόγονοί μας».

