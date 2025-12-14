Στο Βερολίνο Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει της κρίσιμης συνάντησης για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», λέει ο Ζελένσκι

Στο Βερολίνο βρίσκονται ήδη ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ενόψει των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο για «πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία».

Στη γερμανική πρωτεύουσα αναμένονται, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, στο Βερολίνο – απόψε σε επίπεδο συμβούλων και αύριο σε επίπεδο ηγετών – θα συζητηθεί «τελικά» η προσέγγιση για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία, όπως είπε, «πρέπει τώρα να συγκεκριμενοποιηθεί». Τη Δευτέρα, ο κ. Μερτς θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό Οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο. Το βράδυ αναμένεται η άφιξη και των υπόλοιπων ηγετών.

Η πρωτεύουσα της «ευρωπαϊκής διπλωματίας»

Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ του ουκρανού προέδρου και της αμερικανικής αντιπροσωπείας, όπως δήλωσε ο ίδιος ο κ. Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Το Βερολίνο τις επόμενες ημέρες θα γίνει η πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής διπλωματίας», έγραψε στον λογαριασμό του στο «Χ» ο πρέσβης της Ουκρανίας Ολέξι Μαγέεφ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, η αποψινή συνάντηση των συμβούλων θα έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό ούτε ακριβώς ποιοι θα είναι οι συμμετέχοντες, ενώ η BILD μετέδωσε πριν από λίγο την άφιξη του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Στην πόλη εφαρμόζεται το αυστηρότερο δυνατό πρωτόκολλο ασφαλείας 0, οι λεπτομέρειες ωστόσο, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας, θα δημοσιοποιούνται ενώ η επιχείρηση θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναμένονται αλλαγές τόσο στη ροή της κυκλοφορίας στους δρόμους όσο και στα δρομολόγια των μαζικών μέσων μεταφοράς, πρόσθεσε. Το κέντρο της πόλης, κυρίως η περιοχή γύρω από την καγκελαρία και το κοινοβούλιο, έχει αποκλειστεί ήδη από την Παρασκευή, ενώ αυστηρά μέτρα εφαρμόζονται και γύρω από το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσουν οι ξένοι αξιωματούχοι.

«Αξιοπρεπή» ειρήνη ζητά ο Ζελένσκι

Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σήμερα ότι μία εκεχειρία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου θα είναι μία δίκαιη επιλογή.

Η Ρωσία απαιτεί από το Κίεβο την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεών του από τμήματα των περιοχών του ανατολικού Ντονέτσκ και Λουχάνσκ τα οποία διατηρούν ακόμα υπό τον ελέγχό τους.

Since yesterday, all our services have been working to restore electricity, heating, and water supply to the regions following Russian strikes on energy infrastructure. The situation remains difficult – hundreds of thousands of families are still without electricity in Mykolaiv,… pic.twitter.com/vZotX4Zxal — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2025

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι παραπάνω επιλογή θα είναι άδικη, προσθέτοντας ότι το ζήτημα των εδαφών παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι πολύ ευαίσθητο.

Δήλωσε επίσης ότι θα υπάρξουν συμβιβασμοί σε ειρηνευτικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία, πριν από τις συνομιλίες στο Βερολίνο με Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας των Αμερικανών, Ευρωπαίων κι άλλων συμμάχων αντί της ένταξης στο ΝΑΤΟ για το Κίεβο, ήταν ένας συμβιβασμός από την πλευρά της Ουκρανίας.

