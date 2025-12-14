Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι τα σχόλια του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σχετικά με την προετοιμασία για πόλεμο με τη Ρωσία ήταν επιπόλαια κι έδειξαν ότι ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται πραγματικά την καταστροφή που προκάλεσε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ο Ρούτε στη διάρκεια μιας ομιλίας του την Πέμπτη στο Βερολίνο, είπε ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για την κλίμακα πολέμου που αντιμετώπισαν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας αφήνοντας να εννοηθεί ότι είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει ισχυρισμούς του ΝΑΤΟ και μερικών Ευρωπαίων ηγετών ότι σχεδιάζει να επιτεθεί κατά ενός μέλος του ΝΑΤΟ, ως ανοησίες που χρησιμοποιούνται από ηγέτες της Ευρώπης για να παράγουν την υστερία κατά της Ρωσίας.

Φαίνεται ότι πρόκειται για μία δήλωση ενός εκπροσώπου μιας γενιάς που κατάφερε να ξεχάσει πως πραγματικά ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο δημοσιογράφο της κρατικής ρωσικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.

