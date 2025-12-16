search
ΚΟΣΜΟΣ

16.12.2025 11:56

Επίθεση στο Σίδνεϊ: Βίντεο αποτυπώνει τον πανικό σε κοντινό μπαρ – «Κλειδώστε τις πόρτες»

16.12.2025 11:56
sidney-epithesi-bar

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ακόμη ένα βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Το βίντεο, που κυκλοφορεί στα social media, αποτυπώνει σκηνές από ένα μπαρ κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Οι θαμώνες του μπαρ, που αρχικά είδαν τον κόσμο στην παραλία να τρέχει για να σωθεί, κατάλαβαν ότι επρόκειτο για επίθεση με πυροβολισμούς, με πολλούς από αυτούς να ζητάνε από τους υπεύθυνους να κλείσουν τις πόρτες.

Ορισμένοι λένες σε όσους ήταν κοντά στα παράθυρα να φύγουν από κει, ενώ κάποιοι ξαπλώνουν στο πάτωμα για να προστατευτούν.

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος τρομοκράτης και καταθέτει

Σίδνεϊ: Ζευγάρι προσπάθησε να αφοπλίσει τον έναν από τους 2 δράστες πριν το μακελειό και σκοτώθηκε – Νέα βίντεο

Τραμπ: Αγωγή-μαμούθ κατά του BBC και κλιμάκωση του «πολέμου» στη φαιντανύλη την οποία χαρακτηρίζει «όπλο μαζικής καταστροφής»

