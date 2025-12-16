Επίθεση στο Σίδνεϊ: Βίντεο αποτυπώνει τον πανικό σε κοντινό μπαρ – «Κλειδώστε τις πόρτες»

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ακόμη ένα βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Το βίντεο, που κυκλοφορεί στα social media, αποτυπώνει σκηνές από ένα μπαρ κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Οι θαμώνες του μπαρ, που αρχικά είδαν τον κόσμο στην παραλία να τρέχει για να σωθεί, κατάλαβαν ότι επρόκειτο για επίθεση με πυροβολισμούς, με πολλούς από αυτούς να ζητάνε από τους υπεύθυνους να κλείσουν τις πόρτες.

Ορισμένοι λένες σε όσους ήταν κοντά στα παράθυρα να φύγουν από κει, ενώ κάποιοι ξαπλώνουν στο πάτωμα για να προστατευτούν.

Young Australians at a party suddenly realizing that a terrorist attack is taking place outside



🇦🇺 pic.twitter.com/pw6t6KvfJi — Visegrád 24 (@visegrad24) December 16, 2025

