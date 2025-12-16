Τουρκία: Σάλος με τη σύλληψη στελέχους του Habertürk – Φήμες κάνουν λόγο για μήνυμα στον… Φιντάν

Μεγάλο θέμα παραμένει στην Τουρκία η υπόθεση της σύλληψης του διευθυντικού στελέχους του τηλεοπτικού δικτύου Habertürk, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε φέρονται να έδειξαν χρήση ναρκωτικών ουσιών, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις του ίδιου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Κωνσταντινούπολη, θετικά αποτελέσματα στις ίδιες εξετάσεις φέρονται να προέκυψαν και για παρουσιάστριες που συνελήφθησαν μαζί του στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, γεγονός που εντείνει τον σάλο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται πλέον στο ποινικό της σκέλος, καθώς φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προχωρούν σε συνεχείς αποκαλύψεις, δημοσιοποιώντας πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό που – όπως υποστηρίζουν – αποτυπώνουν σχέσεις ανάμεσα σε κρατικούς μηχανισμούς, πρόσωπα του χώρου των ΜΜΕ και κύκλους που χαρακτηρίζονται ως παρακρατικοί.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, οι αρχές προχώρησαν σε αιματολογικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες φέρονται να κατέδειξαν προηγούμενη χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να κάνουν λόγο για στοχοποίηση και διαρροές στοιχείων που δεν έχουν ακόμη κριθεί δικαστικά.

Το θέμα κυριαρχεί στην τουρκική επικαιρότητα, ενώ η διαχείρισή του από τα μέσα ενημέρωσης έχει ανοίξει νέο κύκλο αντιπαράθεσης για τον ρόλο της ενημέρωσης, αλλά και για τις σχέσεις εξουσίας στο εσωτερικό της χώρας.

«Μάχη του θρόνου» και υπαινιγμοί για πολιτική επιχείρηση

Παράλληλα, Τούρκοι αναλυτές και πολιτικοί ανεβάζουν τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται με εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις στην Άγκυρα. Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος της Τουρκίας, Αχμέτ Σικ, σε άρθρο του θέτει ανοιχτά το ερώτημα αν η σύλληψη του στελέχους του Habertürk αποτελεί έμμεσο μήνυμα προς τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, με τον οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπήρχαν στενές σχέσεις από το παρελθόν.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται και φωτογραφία από γενέθλια του παρουσιαστή, η οποία κυκλοφόρησε ευρέως και φέρεται να απεικονίζει πρόσωπα με διασυνδέσεις τόσο με κρατικές υπηρεσίες όσο και με κύκλους του παρακράτους.

Στη φωτογραφία εμφανίζεται και πρώην στέλεχος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης της τουρκικής προεδρίας, το οποίο έχει ήδη παραιτηθεί. Καθώς οι αποκαλύψεις συνεχίζονται, η υπόθεση αποκτά διαστάσεις που ξεπερνούν την ποινική διερεύνηση, με ολοένα και περισσότερους στην Τουρκία να κάνουν λόγο για μια ευρύτερη πολιτική επιχείρηση, τα πραγματικά κίνητρα και οι τελικοί αποδέκτες της οποίας παραμένουν ασαφείς.

