ΚΟΣΜΟΣ

01.10.2025 12:11

Τουρκία: Σενάρια διαδοχής Ερντογάν… εν κινήσει – Αναταραχή από τις δηλώσεις Φιντάν και αποκαλυπτικός διάλογος δημοσιογράφων off camera

Σενάρια διαδοχής Ερντογάν «κυκλοφορούν» στην Τουρκία, μετά την αναφορά του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στους αμερικανικούς κινητήρες που προορίζονται για το νέο μαχητικό KAAN.

Ο Φιντάν δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ότι «περιμένουμε τους κινητήρες ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN», ακυρώνοντας ουσιαστικά το αφήγημα της κυβέρνησης περί «εγχώριου και εθνικού» αεροσκάφους.

Το θέμα πήρε νέες διαστάσεις όταν κάμερα του Associated Press κατέγραψε τυχαία ιδιωτικό διάλογο δύο ανταποκριτών του τουρκικού NTV έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ο ένας, μελαχρινός, συνομιλεί με έναν ασπρομάλλη συνάδελφό του από το Anadolu, λέγοντας ότι ο Φιντάν «πέταξε εσκεμμένα το θέμα των κινητήρων» εξαιτίας του ανταγωνισμού για τη διαδοχή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το επίμαχο βίντεο δημοσιοποιήθηκε από φιλοκυβερνητικό μέσο, προκαλώντας αναταραχή στην Άγκυρα.

Δείτε το βίντεο και τον διάλογο:

Δημοσιογράφος: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής NTV στην Ουάσινγκτον: Ωραία… αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α……α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Δημοσιογράφος: Όχι λένε πως πήραμε

Χουσεΐν Γκιουνάι: «Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π…ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπὀριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

Δημοσιογράφος: Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει (σ.σ. πολιτικά)!

Χουσεΐν Γκιουνάι: Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν.

Δημοσιογράφος: Μήπως η κάμερα σου είναι ανοιχτή;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Oχι… ανοίγει ..αν πατήσω μόνο εδώ αυτό… Μέσα (στην Άγκυρα) ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωση του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών… κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ. Δηλαδή παίζει με τον γαμπρό. Εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και τους Μπιλάλ (σ.σ. γιος του Ερντογάν). Αυτές οι τρεις ομάδες σκοτώνονται.

Αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο

Ο διευθυντής της φιλοκυβερνητικής Milliyet, Οζάι Σεντίρ, προσπάθησε να μετριάσει τις εντυπώσεις, σημειώνοντας πως «η χρήση ξένων κινητήρων στα πρώτα πρωτότυπα πολεμικών αεροσκαφών είναι διεθνής πρακτική». Ωστόσο, η αποκάλυψη του διαλόγου με τους υπαινιγμούς για διαδοχή του Ερντογάν φούντωσε τα σενάρια για ρήγμα στην κορυφή της τουρκικής εξουσίας.

Η Milliyet σχολίασε ότι «μακάρι ο Φιντάν να μην είχε φέρει ποτέ το ζήτημα στην επικαιρότητα», ενώ ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας Χαλούκ Γκιουργκιούν έσπευσε να διαβεβαιώσει πως «το μέλλον του KAAN δεν εξαρτάται από κινητήρα μιας μόνο χώρας».

Αντίθετα, ο δημοσιογράφος της Cumhuriyet, Μπαρίς Τέρκογλου, υποστήριξε ότι η τοποθέτηση Φιντάν «ήταν αλήθεια, αλλά θεωρείται γκάφα» και ότι η αναταραχή που προκλήθηκε αντανακλά τις ενδοκυβερνητικές συγκρούσεις.

Ο γνωστός σχολιαστής Τζεμ Κιουτσούκ του TGRT ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ο Ερντογάν έχει λάβει «λανθασμένες πληροφορίες» για το πρόγραμμα, πιστεύοντας ότι τα πρώτα 45 μαχητικά θα έφεραν ήδη «εγχώριους κινητήρες». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Άγκυρα έχει κλείσει συμφωνία για 90 αμερικανικούς κινητήρες F110 που χρησιμοποιούνται στα F-16.

Συρίγος: Υπάρχουν σενάρια στη Τουρκία πως θα φύγει ο Ερντογάν εν κινήσει

Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ δήλωσε πως η εν λόγω αποστροφή του Χακάν Φιντάν δεν είναι τυχαία και συνδέεται με τα σενάρια που διακινούνται στη Τουρκία για την εν κινήσει αποχώρηση Ερντογάν από εξουσία.

Όπως ειπώθηκε, ο ίδιος ο Ερντογάν, σύμφωνα πάντα με τα σενάρια που διακινούνται, θα κινητοποιήσει τις διαδικασίες για την αποχώρησή του. Όπως είπε ο κ. Συρίγος, ένας από τους βασικούς διεκδικητές, ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μίλησε για τα ΚΑΑΝ, αφήνοντας αιχμές για την παραγωγή των εθνικών κινητήρων του τουρκικού μαχητικού. «Ο Φιντάν δεν μιλάει τυχαία και, αυτός ήταν και ο λόγος που είδε τους προηγούμενους μήνες και τα δημοσιεύματα για την γνησιότητα των πτυχίων του. Στην Τουρκία αν δεν έχεις πτυχίο δεν μπορείς να διεκδικήσεις την προεδρία και βγήκαν δημοσιεύματα που έλεγαν πως το πτυχίο του είναι πλαστό», είπε μεταξύ άλλων.

