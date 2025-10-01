Politico: Ο Όρμπαν βρήκε απίθανους συμμάχους για να κρατήσει την Ουκρανία εκτός ΕΕ – Η Ελλάδα ανάμεσά τους

Ο Βίκτορ Όρμπαν αρνείται κατηγορηματικά να δώσει το «πράσινο φως» για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Ωστόσο, πέρα από την Σλοβακία φαίνεται πως έχει βρει κι άλλους απρόσμενους συμμάχους σύμφωνα με το Politico. Ένας από αυτούς είναι η Ελλάδα…

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενόψει της συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη σήμερα 1η Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ασκεί πιέσεις στους Ευρωπαίους ηγέτες για να βρουν έναν τρόπο να παρακάμψουν την Ουγγαρία για την ένταξη του Κιέβου στο μπλοκ.

Μάλιστα, ο Πορτογάλος πολιτικός πρότεινε να αλλάξει τους κανόνες της ΕΕ ώστε να επιτραπεί η έναρξη επίσημων ενταξιακών συνομιλιών μετά από έγκριση από ειδική πλειοψηφία των ηγετών, αντί για ομόφωνη συναίνεση όπως απαιτείται μέχρι σήμερα. Αλλά το σχέδιο του Κόστα αποδεικνύεται αμφιλεγόμενο.

Η ιδέα του έχει ως εξής: Θα εισαχθεί ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε αυτά τα ενδιάμεσα στάδια προς την ένταξη, ώστε να μπορεί να σημειωθεί πρόοδος, ακόμη και αν ένας μικρός αριθμός χωρών αντιτίθεται σε αυτό. Ωστόσο, για την τελική ένταξη στην ΕΕ θα απαιτείται ομόφωνη έγκριση.

Ο Ορμπαν θεωρείται δεδομένο πως θα καταψηφίσει, όμως το σχέδιο Κόστα φέρνει αντιδράσεις και από άλλες χώρες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ολλανδία, αναφέρει το Politico επικαλούμενο τρεις αξιωματούχους από τη Γαλλία.

Ετσι, το σχέδιο Κόστα δεν αναμένουν να πάρει έγκριση.

Ο λόγος που είναι αντίθετοι με το σχέδιο Κόστα

Η ανησυχία μεταξύ αυτών των χωρών είναι ότι αλλάζοντας τους κανόνες ένταξης, θα περιορίσουν επίσης τη δική τους ικανότητα να μπλοκάρουν τις υποψηφιότητες ένταξης που θεωρούν προβληματικές.

Για παράδειγμα η Βουλγαρία δεν θα μπορεί να μπλοκάρει τη Βόρεια Μακεδονία, η Κροατία την Σερβία και η Ελλάδα να ασκεί βέτο για την Τουρκία.

«Δεν μας πείθει καθόλου η αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού επειδή αυτό προτείνουν ορισμένοι», δήλωσε ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.«Εάν εφαρμόσετε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για να προωθήσετε τη διαδικασία ένταξης, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος η διαδικασία να πολιτικοποιηθεί», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της Ελλάδας, αξιωματούχος της χώρας δήλωσε στο Politico ότι «σε αυτή τη πρόταση είμαστε πολύ επιφυλακτικοί».

Το Παρίσι έχει επίσης ιστορικά αντιταχθεί στην ένταξη της Τουρκίας στο μπλοκ.

«Προφανώς οι Ούγγροι εμποδίζουν τους Ουκρανούς», δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ.

«Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι Βούλγαροι θέλουν να μπορούν να μπλοκάρουν τους Βορειομακεδόνες, οι Κροάτες θέλουν να μπορούν να ελέγχουν τους Σέρβους, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θέλουν η Τουρκία να έρθει πιο κοντά στην ΕΕ ενώ η Ελλάδα θα ήθελε επίσης να έχει το νου της στην Αλβανία», κατέληξε.

