Συμφωνία Μπουρλά – Τραμπ να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων Pfizer στις ΗΠΑ – Και θα την… πληρώσει η Ευρώπη με αυξήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στους ασθενείς να αγοράζουν συνταγογραφούμενα φάρμακα σε μειωμένες τιμές μέσω μιας νέας ιστοσελίδας που θα λειτουργεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Το όνομα της ιστοσελίδας θα είναι TrumpRx…

Η συμφωνία με την Pfizer θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών για ορισμένα φάρμακα έως και 85% εφ όσον αγοράζονται απευθείας από την ιστοσελίδα TrumpRx, από τους καταναλωτές, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ μαζί με τον Αλμπερτ Μπουρλά σε συνέντευξη Τύπου.

Η Pfizer συμφώνησε επίσης να μειώσει τις τιμές συνταγογραφούμενων φαρμάκων για το κρατικό πρόγραμμα Medicaid — το δημόσιο πρόγραμμα υγείας για χαμηλού εισοδήματος Αμερικανούς — με μια κίνηση που θα επιτρέψει στην εταιρεία να αποφύγει την καταβολή δασμών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα επιβολή δασμού 100% στις εισαγωγές επώνυμων ή κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων από την 1η Οκτωβρίου.

Η Pfizer είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που κατέληξε σε συμφωνία, μετά την αποστολή επιστολών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε 17 φαρμακευτικές εταιρείες το καλοκαίρι, δίνοντάς τους προθεσμία 60 ημερών να απαντήσουν στις απαιτήσεις του για χαμηλότερες τιμές.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια πολιτική που στοχεύει στην ευθυγράμμιση των τιμών στις ΗΠΑ με τις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν στο εξωτερικό.

«Η Pfizer δεσμεύεται να προσφέρει όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακά της στο Medicaid, και αυτό θα είναι στις τιμές των πιο ευνοούμενων χωρών. Αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στη μείωση του κόστους του Medicaid» σχολίασε ο Τραμπ.

.@Pfizer CEO @AlbertBourla: The big winner of this deal clearly will be the American patient — there's no doubt about it. They are the ones that will see significant impact in their ability to buy medicines… We are ready to UNLEASH our investment portfolio in this country. 🇺🇸 https://t.co/SDmcFItFKf pic.twitter.com/G9V32nxZOD September 30, 2025

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα επενδύσει επιπλέον 70 δισ. δολάρια (52 δισ. λίρες στερλίνες) στην αμερικανική παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη.

Η συμφωνία με την Pfizer αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα υποχωρήσεων εκ μέρους των φαρμακευτικών εταιρειών, ώστε να αποφύγουν τους δασμούς του Τραμπ στα επώνυμα φάρμακα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μείωση των τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ, έρχεται αύξηση στην Ευρώπη

«Τώρα έχουμε τη βεβαιότητα και τη σταθερότητα που χρειαζόμαστε σε δύο κρίσιμους τομείς, στους δασμούς και στις τιμές» είπε ο Μπουρλά που είδε τις μετοχές της Pfizer να εκτινάσσονται κατά σχεδόν 7% την Τρίτη μετά την ανακοίνωση.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι τιμές των φαρμάκων ενδέχεται να αυξηθούν στο εξωτερικό εξαιτίας των ενεργειών του για τη μείωση των τιμών στις ΗΠΑ.

Η Eli Lilly, για παράδειγμα, δήλωσε ότι θα αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων στην Ευρώπη «προκειμένου να τις μειώσει» στις ΗΠΑ.

