ΚΟΣΜΟΣ

01.10.2025 11:23

Συμφωνία Μπουρλά – Τραμπ να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων Pfizer στις ΗΠΑ – Και θα την… πληρώσει η Ευρώπη με αυξήσεις

01.10.2025 11:23
Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στους ασθενείς να αγοράζουν συνταγογραφούμενα φάρμακα σε μειωμένες τιμές μέσω μιας νέας ιστοσελίδας που θα λειτουργεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Το όνομα της ιστοσελίδας θα είναι TrumpRx…

Η συμφωνία με την Pfizer θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών για ορισμένα φάρμακα έως και 85% εφ όσον αγοράζονται απευθείας από την ιστοσελίδα TrumpRx, από τους καταναλωτές, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ μαζί με τον Αλμπερτ Μπουρλά σε συνέντευξη Τύπου.

Η Pfizer συμφώνησε επίσης να μειώσει τις τιμές συνταγογραφούμενων φαρμάκων για το κρατικό πρόγραμμα Medicaid — το δημόσιο πρόγραμμα υγείας για χαμηλού εισοδήματος Αμερικανούς — με μια κίνηση που θα επιτρέψει στην εταιρεία να αποφύγει την καταβολή δασμών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα επιβολή δασμού 100% στις εισαγωγές επώνυμων ή κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων από την 1η Οκτωβρίου.

Η Pfizer είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που κατέληξε σε συμφωνία, μετά την αποστολή επιστολών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε 17 φαρμακευτικές εταιρείες το καλοκαίρι, δίνοντάς τους προθεσμία 60 ημερών να απαντήσουν στις απαιτήσεις του για χαμηλότερες τιμές.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια πολιτική που στοχεύει στην ευθυγράμμιση των τιμών στις ΗΠΑ με τις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν στο εξωτερικό.

«Η Pfizer δεσμεύεται να προσφέρει όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακά της στο Medicaid, και αυτό θα είναι στις τιμές των πιο ευνοούμενων χωρών. Αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στη μείωση του κόστους του Medicaid» σχολίασε ο Τραμπ.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα επενδύσει επιπλέον 70 δισ. δολάρια (52 δισ. λίρες στερλίνες) στην αμερικανική παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη.

Η συμφωνία με την Pfizer αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα υποχωρήσεων εκ μέρους των φαρμακευτικών εταιρειών, ώστε να αποφύγουν τους δασμούς του Τραμπ στα επώνυμα φάρμακα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μείωση των τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ, έρχεται αύξηση στην Ευρώπη

«Τώρα έχουμε τη βεβαιότητα και τη σταθερότητα που χρειαζόμαστε σε δύο κρίσιμους τομείς, στους δασμούς και στις τιμές» είπε ο Μπουρλά που είδε τις μετοχές της Pfizer να εκτινάσσονται κατά σχεδόν 7% την Τρίτη μετά την ανακοίνωση.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι τιμές των φαρμάκων ενδέχεται να αυξηθούν στο εξωτερικό εξαιτίας των ενεργειών του για τη μείωση των τιμών στις ΗΠΑ.

Η Eli Lilly, για παράδειγμα, δήλωσε ότι θα αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων στην Ευρώπη «προκειμένου να τις μειώσει» στις ΗΠΑ.

Nova: Συναρπαστική δράση με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, Τσέλσι – Λίβερπουλ, UEFA Champions, Europa, Conference League Phase στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Όρμπαν βρήκε απίθανους συμμάχους για να κρατήσει την Ουκρανία εκτός ΕΕ – Η Ελλάδα ανάμεσά τους

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2025

LIFESTYLE

Δικηγόρος Μαίρης Χρονοπούλου: «Είμαι πεπεισμένος ότι ο θάνατός της ήταν έγκλημα»

ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νεαρός άρχισε να αυνανίζεται μέσα σε αστικό λεωφορείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

Nova: Συναρπαστική δράση με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, Τσέλσι – Λίβερπουλ, UEFA Champions, Europa, Conference League Phase στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Όρμπαν βρήκε απίθανους συμμάχους για να κρατήσει την Ουκρανία εκτός ΕΕ – Η Ελλάδα ανάμεσά τους

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2025

