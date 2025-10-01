Δυναμική παρουσία των υγειονομικών σήμερα στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ

Στους δρόμους κατεβαίνουν σήμερα οι γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ, εργαζόμενοι στην Πρόνοια και όλοι οι υγειονομικοί που συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που διοργανώνουν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, με κύριο αίτημα την απόσυρση του νέου εργασιακού

νομοσχεδίου.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους, ότι το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα 13ωρης εργασίας ημερησίως, στον ίδιο εργοδότη.

Η πρόβλεψη αυτή «θα διαλύσει περαιτέρω τη ζωή των εργαζομένων», όπως τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ.

Η ΟΕΝΓΕ εκτιμά επίσης πως το νομοσχέδιο αυξάνει τις ώρες της απλήρωτης εργασίας.

Επιτρέπει επίσης τις συμβάσεις δύο ημερών και τις προσλήψεις και απολύσεις με ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο (sms) και προβλέπει τον κατακερματισμό της καλοκαιρινής άδειας.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας-Πρόνοιας και το ΕΚΑΒ, βρίσκονται στα όρια των αντοχών τους. Η κύρια αιτία είναι οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, που αναγκάζουν τους υπηρετούντες να εργάζονται σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης.

Ακόμη επισημαίνουν την αδιαφορία συμμετοχής των νέων επαγγελμάτων υγείας για εργασία στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ και την Πρόνοια. Και αυτό εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών, των δυσμενών συνθηκών

εργασίας εξαιτίας της δραματικής έλλειψης προσωπικού.

Μισθοί πείνας

Το ΕΣΥ παραμένει μη ελκυστικό για τους εργαζόμενους καθώς οι μισθοί είναι εξευτελιστικοί όπως καταγγέλλουν οι ομοσπονδίες γιατρών και εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία.

Ενδεικτικά όπως αναφέρουν:

Ένας νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) που θα διοριστεί για πρώτη φορά στα δημόσια νοσοκομεία, λαμβάνει 836 ευρώ τον μήνα.

Ο βοηθός νοσηλευτής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) θα λάβει 736 ευρώ τον μήνα.

Ο τραυματιοφορέας 684 ευρώ τον μήνα.

Ο γιατρός επιμελητής Β’ θα λάβει 1.216 ευρώ τον μήνα.

Τα χρήματα αυτά «δεν φτάνουν ούτε για το νοίκι του σπιτιού τους και για το σούπερ μάρκετ», τονίζουν με έμφαση.

Επιπλέον, ένας νοσηλευτής με πλήρες κυκλικό ωράριο (7 νύχτες, 7 απογεύματα, 3 αργίες το μήνα) λαμβάνει το «εξευτελιστικό ποσό των 100-150 ευρώ ως πρόσθετη αμοιβή», συνεχίζουν.

Οι υγειονομικοί ζητούν την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου ενώ παράλληλα διεκδικούν προσλήψεις προσωπικού, αύξηση των μισθών, μονιμοποίηση των επικουρικών και συμβασιούχων και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Γιατροί και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

