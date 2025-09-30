Άδωνις Γεωργιάδης για την αθώωση των κατηγορουμένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ: «Ας μην κρυφτεί πάλι ο Πολάκης, να έρθει στο δικαστήριο»

Την ικανοποίησή του για την αθώωση όλων των κατηγορουμένων σχετικά με την υπόθεση των 22 προσλήψεων στο ΚΕΕΛΠΝΟ, εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης έστειλε μήνυμα στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, καλώντας τον να προσέλθει στο δικαστήριο χωρίς άλλη δικαιολογία για αναβολή.

Συγκεκριμένα σε ανάρτηση που έκανε ο υπουργός Υγείας στο X, αναφέρει ότι το αρμόδιο Δικαστήριο για την δίκη των κατηγορούμενων σε βαθμό Πλημμελήματος, «για τις δήθεν παράνομες 22 προσλήψεις μου στο ΚΕΕΛΠΝΟ, έκρινε ομοφώνως και με απαλλακτική πρόταση του Εισαγγελέα, όλους τους κατηγορουμένους ΑΘΩΟΥΣ!».

Πριν από λίγο το αρμόδιο Δικαστήριο για την Δίκη των κατηγορούμενων σε βαθμό Πλημμελήματος, για τις δήθεν παράνομες 22 προσλήψεις μου στο ΚΕΕΛΠΝΟ, έκρινε ομοφώνως και με απαλλακτική πρόταση του Εισαγγελέα, όλους τους κατηγορουμένους ΑΘΩΟΥΣ!

Εντυπωσιακή ήταν η αγόρευση του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 30, 2025

Όπως αναφέρει ο υπουργός εντυπωσιακή ήταν η αγόρευση του Εισαγγελέα, «ο οποίος εξήγησε όχι μόνον γιατί όλες οι σχετικές κατηγορίες απεδείχθησαν αστήρικτες, αλλά και εντελώς παράλογες. Έτσι όλη η σχετική επιχειρηματολογία του @pavpol2222 πήγε εκεί που από την αρχή ανήκε, στον κάδο των σκουπιδιών!» αναφέρει ο κ. Γεωργιαδης στην ανάρτησης του και συνεχίζει:

«Και όμως για όλες αυτές τις ψευτιές και τις συκοφαντίες άνθρωποι έχασαν την δουλειά τους, καθώς απολύθηκαν παράνομα με εντολή Πολάκη, στην Βουλή έστησε ο @syriza_gr ολόκληρη Εξεταστική Επιτροπή εναντίον μου για αυτό το θέμα, στην οποία Εξεταστική ακόμη και οι ίδιοι δεν βρήκαν απολύτως τίποτε και τελικά έβγαλαν ένα τυπικό πόρισμα που έθεσαν οι ίδιοι στο αρχείο.

Τα πρωτοσέλιδα όμως που έγραφαν ψέματα έμειναν ως αληθινά στην συνείδηση της Κοινής Γνώμης επί σειρά ετών, έως και μία «κρύπτη» είχαν υποτίθεται ανακαλύψει στο ΚΕΕΛΠΝΟ…. Ένα συνεργείο ανομίας και συκοφαντίας είχε στηθεί επί Σύριζα από τον Πολάκη, με την τότε Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοικήσεως κα Παπασπύρου, επίορκους επιθεωρητές κλπ για να με καταστρέψουν. Εγώ είμαι όρθιος εδώ στην δουλειά μου, οι άνθρωποι που στοχοποιήθηκαν με πρώτους από όλους τον @stamatispoulis και την σύζυγό του κ. Ανδρονίκη Θεοφιλάτου αθωώθηκαν και ο Πολάκης θα έρθει σε λίγες μέρες στο Δικαστήριο για να αντιμετωπίσει πλέον ο ίδιος τον φυσικό του Δικαστή για όλα όσα διέπραξε.

Είμαι υποχρεωμένος υπερασπιζόμενος την Αλήθεια και την Δικαιοσύνη να μην υποχωρήσω και του ζητώ δημοσίως να μην κρυφτεί πάλι πίσω από κάποιο αίτημα αναβολής ως συνήθως, απλά για να καθυστερήσει την απόδοση της Δικαιοσύνης. Ευχαριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα αθωώθηκαν, για την δύναμη που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια, εναντίον αυτών των άθλιων συκοφαντών».

