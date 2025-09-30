Στο υπουργικό συμβούλιο η σύσταση του Πανελλήνιου Σύλλογού Ψυχολόγων

Ένα πάγιο αίτημα των πτυχιούχων ψυχολόγων έγινε πραγματικότητα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Δημήτριος Βαρτζόπουλος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων».

Η αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το κοινωνικό σύνολο, σε συνδυασμό με τη ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης της Ψυχολογίας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για θεσμική κατοχύρωση, οργάνωση και εποπτεία του επαγγέλματος των ψυχολόγων.

Το συνιστώμενο Νομικό Πρόσωπο θα αποτελέσει τον θεσμικό εκπρόσωπο και συνομιλητή της Πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων, το αρμόδιο όργανο για την πιστή τήρηση της νομοθεσίας και των κανόνων δεοντολογίας, το πλαίσιο αναφοράς για την επιστημονική ανάπτυξη, την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατοχύρωση των ψυχολόγων καθώς και τον φορέα εποπτείας και πειθαρχικού ελέγχου.

Διαβάστε επίσης:

Ο ΙΣΑ ενώνει τις δυνάμεις τους με Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας κατά της υπογονιμότητας και του δημογραφικού προβλήματος

Διατροφή: 9 τροφές που μειώνουν τη χοληστερόλη και «θωρακίζουν» την καρδιά

Τις καθυστερήσεις στην εισαγωγή νέων καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα μας παραδέχτηκε ο υπουργός Yγείας