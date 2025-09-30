Ο ΙΣΑ ενώνει τις δυνάμεις τους με Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας κατά της υπογονιμότητας και του δημογραφικού προβλήματος

Κοινή διακήρυξη για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς δημογραφικής κρίσης και της υπογονιμότητας που αντιμετωπίζει η χώρα μας υπέγραψε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.

Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων Αθηνών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, υπέγραψαν κοινή διακήρυξη που τονίζει την ανάγκη για άμεσες και ολοκληρωμένες πολιτικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν τη συνοχή της κοινωνίας και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Στο πλαίσιο των προτάσεων η διακήρυξη περιλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση και φορολογικά κίνητρα προς τα νέα ζευγάρια και την πλήρη κάλυψη των θεραπειών υπογονιμότητας από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί ανάλογη διακήρυξη μεταξύ του ΙΣΑ και των Ιατρικών Συλλόγων Ρώμης Ιταλίας, Κύπρου, Κυκλάδων, Κω, Μυτιλήνης, Λήμνου, Καλύμνου.

Η διακήρυξη

Η υπογραφή της διακήρυξης έγινε στο πλαίσιο της Ημερίδας με θέμα: «Δημογραφικό Υπογεννητικότητα – Υπογονιμότητα» που έλαβε χώρα στο Δήμο Μακρακώμης, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ, των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας και της Ιεράς Μητρόπολη Φθιώτιδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία αναπαραγωγικής Ιατρικής, τους Ιατρικούς Συλλόγους Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών και τον Δήμο Μακρακώμης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΙΣΑ που σε συνεργασία με άλλους φορείς, πραγματοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης για την υπογονιμότητα στην επαρχία, με έμφαση στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

Τα ανησυχητικά στοιχεία

Η Ελλάδα είναι μια από τις πλέον γερασμένες χώρες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η τελευταία φυσική αύξηση του πληθυσμού ήταν το 2010 και έκτοτε μειώθηκε κατά περίπου 45% την τελευταία δεκαετία, με σχεδόν διπλάσιους τους θανάτους από τις γεννήσεις, καθώς και την παράλληλη αύξηση του δείκτη γήρανσης. Παράλληλα, η υπογονιμότητα πλήττει περίπου ένα στα πέντε ζευγάρια, με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης επεσήμανε τα εξής:

«Η δημογραφική κρίση που βιώνουμε αποτελεί ζήτημα εθνικής προτεραιότητας και απαιτεί τη συντονισμένη δράση όλων μας. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο μέλλον της χώρας μας, οι Ιατρικοί Σύλλογοι δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση αυτού του υπαρξιακού για την πατρίδα μας προβλήματος. Τονίζουμε την ανάγκη για άμεσες και ολοκληρωμένες πολιτικές παρεμβάσεις, που θα διασφαλίσουν τη συνοχή της κοινωνίας και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.»

Η κοινή διακήρυξη συνυπογράφεται από τους κ.κ. Γεώργιος Πατούλης, ΙΣ Αθηνών, Χρήστος Γεωργίου ΙΣ Φθιώτιδας και Νεκταρία Χαλκιά ΙΣ Ευρυτανίας.

Οι προτάσεις

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν οικονομική ενίσχυση και φορολογικά κίνητρα προς τα νέα ζευγάρια, πλήρη κάλυψη των θεραπειών υπογονιμότητας από τα ασφαλιστικά ταμεία, δημιουργία σύγχρονων περιφερειακών κέντρων αναπαραγωγικής ιατρικής, ανάπτυξη δομών στήριξης σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές, εφαρμογή πολιτικών που διευκολύνουν τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και οργάνωση εθνικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αξία της οικογένειας

Ειδικότερα, προτείνονται τα εξής:

1.Οικονομική ενίσχυση και φορολογικά κίνητρα προς νέα ζευγάρια, με στόχο την ενθάρρυνση της δημιουργίας οικογένειας.

2.Εξασφάλιση πλήρους κάλυψης των θεραπειών υπογονιμότητας μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων, περιφερειακών κέντρων αναπαραγωγικής ιατρικής σε όλη τη χώρα.

3.Ανάπτυξη και ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης που θα παρέχουν συμβουλευτική, ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας, κυρίως για τα νησιά και τις παραμεθώριες περιοχές.

4.Προώθηση πολιτικών ισότητας και συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, με έμφαση στην επέκταση των αδειών μητρότητας και πατρότητας, στην εφαρμογή ευέλικτων ωραρίων εργασίας και στην ενίσχυση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας.

5.Διοργάνωση εθνικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της οικογένειας και την αναγνώριση της υπογεννητικότητας / υπογονιμότητας ως σημαντικού κοινωνικού ζητήματος.

