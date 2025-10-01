search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

01.10.2025

Γερμανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στο Μόναχο μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς

01.10.2025 09:23
φωτογραφία αρχείου

Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός και ακόμα ένας τραυματίστηκε στο Μόναχο, ενώ νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις και πυροβολισμοί και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς και έχει αποκλειστεί μεγάλη περιοχή από το βόρειο Μόναχο.

Κατά την BILD, ένα λεωφορείο εντελώς κατεστραμμένο από την έκρηξη βρίσκεται στην άκρη του δρόμου, όπου εντοπίστηκαν ένας άνδρας νεκρός, ενώ ένας ακόμη άνδρας έφερε τραύματα από σφαίρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ένας άνδρας πιθανότατα γέμισε το σπίτι των γονιών του με εκρηκτικά, του έβαλε φωτιά και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείo ειδήσεων (dpa), είναι πιθανό η πυρκαγιά να ξεκίνησε από παρακείμενη μονοκατοικία.

