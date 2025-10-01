search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

Ο διεθνής στολίσκος εισέρχεται σε «επικίνδυνη ζώνη» περίπου 150 ναυτικά μίλια από τη Γάζα – Αναφέρει υπερπτήσεις drones

stoliskos-gaza

Ο διεθνής στολίσκος που επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε τα ξημερώματα υπερπτήσεις drones καθώς προσεγγίζει τον προορισμό του.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud αργότερα αναδημοσίευσε ένα tweet δηλώνοντας ότι ανέμενε αναχαίτιση από το Ισραηλινό Ναυτικό και ότι είχε ξεκινήσει προετοιμασίες έκτακτης ανάγκης για αναχαίτιση. 

Το DropSite News ανέφερε ότι αρκετές από τις ροές CCTV του σκάφους είχαν διακοπεί. 

«Έχουμε εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, στην περιοχή όπου προηγούμενες αποστολές δέχθηκαν επιθέσεις και/ή αναχαιτίστηκαν», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Καθώς πλοία του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού σταμάτησαν πλέον να ακολουθούν τον στολίσκο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε χθες Τρίτη την αποστολή του GSF να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας ώστε να μην υπονομευτεί η διπλωματική πρωτοβουλία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μετά την παρουσίαση του σχεδίου 20 σημείων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

