Ο διεθνής στολίσκος εισέρχεται σε «επικίνδυνη ζώνη» περίπου 150 ναυτικά μίλια από τη Γάζα – Αναφέρει υπερπτήσεις drones

Ο διεθνής στολίσκος που επιχειρεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε τα ξημερώματα υπερπτήσεις drones καθώς προσεγγίζει τον προορισμό του.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud αργότερα αναδημοσίευσε ένα tweet δηλώνοντας ότι ανέμενε αναχαίτιση από το Ισραηλινό Ναυτικό και ότι είχε ξεκινήσει προετοιμασίες έκτακτης ανάγκης για αναχαίτιση.

Το DropSite News ανέφερε ότι αρκετές από τις ροές CCTV του σκάφους είχαν διακοπεί.

Over 20 drones are hovering over the Global Sumud Flotilla headed for Gaza. https://t.co/zIVhCsGx8H pic.twitter.com/8kI0dGYqjv — Zaynab (@ZaynabS21) October 1, 2025

«Έχουμε εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, στην περιοχή όπου προηγούμενες αποστολές δέχθηκαν επιθέσεις και/ή αναχαιτίστηκαν», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

UPDATE – October 1st, 03:03 GMT+3



We are on high alert. Drone activity increasing over the flotilla. Several reports point at different scenarios unfolding in the coming hours.

We have now entered the high-risk zone, the area where previous flotillas ha… https://t.co/D9hu5NPYda October 1, 2025

Καθώς πλοία του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού σταμάτησαν πλέον να ακολουθούν τον στολίσκο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε χθες Τρίτη την αποστολή του GSF να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας ώστε να μην υπονομευτεί η διπλωματική πρωτοβουλία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μετά την παρουσίαση του σχεδίου 20 σημείων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Israeli navy vessels are reportedly moving in to intercept the Global Sumud Flotilla, while over 20 drones are flying overhead.



No ships have been boarded yet, but CCTV has been disrupted on several boats. Participants are preparing for interception. pic.twitter.com/EMvER40Yql October 1, 2025

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Στιγμές τρόμου πάνω σε γέφυρα με τους οδηγούς μηχανών να μην μπορουν να κρατήσουν την ισορροπία τους (Videos)

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ για τις απελάσεις φιλοπαλαιστινίων φοιτητών – Παραβιάζει το Σύνταγμα, λέει το δικαστήριο

Το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ «αγνοεί τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού», λέει αξιωματούχος της Χαμάς και προδιαθέτει για την απόρριψή του