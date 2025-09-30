Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Στιγμές τρόμου πάνω σε γέφυρα με τους οδηγούς μηχανών να μην μπορουν να κρατήσουν την ισορροπία τους (Videos)

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα), ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία το πρωί της Τετάρτης.

“Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους”, δήλωσε ο αστυνομικός Φελίπε Καμπάγκε της πόλης Σαν Ρεμίτζιο, προσθέτοντας ότι δεν έχει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21.59 τοπική ώρα (15.59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.

Βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός σε γέφυρα στις Φιλιππίνες, με τους οδηγούς δικύκλων να μην μπορούν να κρατήσουν την ισορροπία τους και κατεβαίνουν από τα σκούτερ τους και κάθονται στην άκρη του δρόμου. Ο σεισμός διαρκεί αρκετά και η γέφυρα φαίνεται να πηγαίνει πέρα-δώθε σαν εκκρεμές.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανή “μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας” και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν να “μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή”.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

Video of the M6.9 earthquake hitting Bantayan, Philippines…😱ohh my god pic.twitter.com/uoxtNKI8qs — Raza Ijaz (@mehmoo89300) September 30, 2025

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι “δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από αυτόν τον σεισμό” και ότι “δεν χρειάζεται η ληψη μέτρων”.

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Σέμπου ανακοίνωσε την κατάρρευση ενός κτιρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών.

