ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

30.09.2025 20:28

Ειρωνείες Τραμπ στην ομιλία στους Αμερικανούς στρατιωτικούς: Ρώτησα τον Πούτιν, «είσαι μια χάρτινη τίγρη;» (Video)

30.09.2025 20:28
Trump

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του, που διήρκεσε 71 λεπτά, στους ανώτερους στρατιωτικούς της χώρας, έθιξε διάφορα θέματα, από την «εσωτερική απειλή» που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο στρατός, μέχρι τον Καναδά που «είναι λογικό να γίνει η 51η Πολιτεία» των ΗΠΑ.

Μεταξύ αυτών, και η πολεμική σύγκρουση της Ρωσίας με την Ουκρανία και η απογοήτευση του προέδρου με τον Πούτιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε πόσο απογοητευμένος είναι με τον Ρώσο ομόλογό του, τον οποίο συνάντησε τον περασμένο μήνα στην Αλάσκα, επειδή δεν κατάφερε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Ρωσία δυσκολεύεται στρατιωτικά στη σύγκρουση, λέγοντας ότι χιλιάδες στρατιώτες σκοτώνονται κάθε εβδομάδα.

«Είμαι τόσο απογοητευμένος από τον Πρόεδρο [Βλαντιμίρ] Πούτιν», είπε ο Τραμπ.

«Είπα ότι πίστευα ότι θα τελείωνε με αυτό το πράγμα. Έπρεπε να είχε τελειώσει αυτόν τον πόλεμο σε μια εβδομάδα. Και του είπα: “Ξέρεις, δεν φαίνεσαι καλός. Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μια εβδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρη;“».

